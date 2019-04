Diretta Porto Liverpool/ Streaming video e tv: Reds sul velluto? (Champions League)

Porto Liverpool, che verrà diretta dall’arbitro olanese Danny Makkelie, si gioca martedì 17 aprile 2019 alle ore 21.00 ed è una sfida valevole come match di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2018-2019. Si riparte dal 2-0 dell’andata ad Anfield in favore dei padroni di casa, un punteggio piuttosto pesante per il Porto che per guadagnasi l’accesso in semifinale dovrà davvero compiere un’impresa ovvero segnare tre gol senza incassarne, e in generale vincere con almeno tre reti di scarto. Dopo l’ultimo 0-3 sul campo della Portimonense la squadra di Sergio Conceicao continua l’appassionante testa a testa per il titolo portoghese, a quota 72 punti appaiato al Benfica a 5 giornate dalla fine. Altrettanto mozzafiato è la corsa del Liverpool per tornare a festeggiare una vittoria in Premier League che manca da 28 anni per i Reds. L’ultimo 2-0 al Chelsea è stato propiziato da un eurogol di Momo Salah: la squadra di Klopp resta davanti al Manchester City che ha disputato però una partita in meno: vincendola, sarebbe la squadra di Guardiola a guidare la classifica in Inghilterra.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Porto Liverpool si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale numero 203 di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno collegarsi sul sito skygo.sky.it per seguire la diretta streaming video via internet della partita tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LIVERPOOL

Le probabili formazioni della sfida tra Porto e Liverpool che andrà in scena presso l’Estadio do Dragao di Oporto. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-4-2 schierato dal tecnico Sergio Conceicao con questo undici titolare: Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Militao, Alex Telles; Corona, Danilo Pereira, Oliver Torres, Otavio; Marega, Tiquinho Soares. Risponderà il Liverpool con il 4-3-3 disegnato dal tecnico Klopp in cui saranno impiegati: Alisson; Alexander Arnold, Lovren, van Dijk, Milner; Henderson, Fabinho, Keita; Salah, Firmino, Mané.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker vedono favorito il Liverpool per la conquista della vittoria nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Porto. Quota per il segno 1 fissata a 3.80 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 3.40 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 2.10 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 1.83 per l’over 2.5 e a 1.91 per l’under 2.5 da Bwin.



