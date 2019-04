Diretta Sassari Holon/ Streaming video e tv: la Dinamo riparte dal +5 (Europe Cup)

Sassari Holon si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 17 aprile, ed è la semifinale di ritorno della Europe Cup 2018-2019 di basket: al PalaSerradimigni la Dinamo cerca l’accesso all’ultimo atto del torneo e la situazione è più che positiva. Nella partita di andata infatti la squadra di Gianmarco Pozzecco ha espugnato la Toto Arena vincendo 89-94: in questo torneo vige la regola della differenza canestri (con overtime qualora fosse pari tra andata e ritorno) e dunque l’Unet Holon per ribaltare l’esito della semifinale e qualificarsi dovrebbe vincere di almeno 6 punti sul parquet esterno. Per come il Banco di Sardegna sta giocando in questo momento, i pronostici tendono tutti dalla loro parte; è chiaro però che non bisognerà abbassare la guardia, soprattutto in un contesto europeo nel quale può succedere di tutto. Aspettando dunque che le due squadre facciano il loro ingresso sul parquet, e inizino la diretta di Sassari Holon, possiamo andare a presentare i temi principali di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Sassari Holon: purtroppo le partite di Europe Cup non vengono trasmesse sui canali della nostra televisione e non sarà possibile nemmeno seguirla in diretta streaming video. Tuttavia il sito www.fiba.basketball dedica un’intera sezione a questo torneo, e in alternativa potrete visitare le pagine ufficiali che il Banco di Sardegna mette a disposizione sui social network, in particolare agli indirizzi facebook.com/dinamosassariofficial e, su Twitter, @dinamo_sassari.

RISULTATI E PRECEDENTI

Parlando della diretta di Sassari Holon, è chiaro che bisogna partire da quanto successo all’andata: alla Toto Arena la Dinamo ha giocato un’altra grande partita in Europe Cup, dopo aver eliminato il Pinar Karsiyaka con la rimonta andata in scena nel secondo tempo. Il Banco di Sardegna è sempre stato in controllo del risultato: è andato sotto nel primo periodo, ha rimontato nel secondo per poi presentarsi all’ultimo quarto con uno svantaggio di 4 punti. Qui però è arrivato l’allungo decisivo, con 26 punti ma soprattutto gli israeliani tenuti a 17, e dunque per la prima volta sotto quota 20 in un singolo quarto; Rashawn Thomas ha segnato 21 punti tirando 6/11 e catturando 7 rimbalzi (con anche 4 assist), una grossa mano gliel’ha data un Jaime Smith da 6/7 e ad un passo dalla doppia doppia (14 punti e 9 assist) mentre Jack Cooley ha faticato a carburare ma ha comunque chiuso con 13 punti e 6 rimbalzi. I ragazzi di Pozzecco hanno tirato con il 47,6% dall’arco, ed è questo il dato che possiamo facilmente individuare come determinante nella vittoria; tiri accuratamente selezionati e che hanno fatto la differenza nonostante Holon si sia ben difesa con un 12/30 (40%). Per i padroni di casa grande prova di Corey Walden: 26 punti con 8/13 al tiro e 8/8 ai liberi, 4 rimbalzi, 3 assist e ben 5 recuperi per 32 di valutazione. Questa sera la Dinamo dovrà fare attenzione a lui in particolare, mentre DeQuan Jones dopo un ottimo primo tempo si è leggermente spento riuscendo comunque a timbrare 17 punti e 7 rimbalzi con 7/13.



