Probabili formazioni Eintracht Francoforte Benfica/ Diretta tv, Hutter senza N’Dicka

Le probabili formazioni di Eintracht Benfica ci introducono alla partita di Europa League 2018-2019, ritorno dei quarti di finale: si gioca alle ore 21:00 di giovedì 18 aprile presso la Commerzbank Arena, dove i padroni di casa devono ripartire dalla sconfitta incassata per 4-2 al Da Luz. Un risultato che però è ribaltabile: lottando in inferiorità numerica per quasi tutta la partita i tedeschi hanno comunque segnato due gol e grazie a questi possono ora vincere 2-0 per qualificarsi alla semifinale, che eventualmente giocherebbero contro una tra Chelsea e Slavia Praga. Per quello che si è visto in tutto il torneo, sicuramente la squadra di Adi Hutter ha la capacità per eliminare le Super Aquile che hanno comunque confermato la loro competitività; andiamo allora a valutare le potenziali scelte dei due allenatori leggendo in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Eintracht Benfica.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT BENFICA

LE SCELTE DI HUTTER

In Eintracht Benfica Adi Hutter dovrebbe nuovamente fare a meno di Haller, sempre alle prese con l’infortunio muscolare: come all’andata giocherà Rebic al fianco di Jovic per un attacco tutto balcanico, mentre a fungere da trequartista sarà Gacinovic. Per il resto, il dubbio maggiore riguarda la sostituzione di N’Dicka che è squalificato: a conti fatti dovrebbe essere Kostic ad agire come esterno sinistro, sarà un Eintracht d’assalto schierato con la difesa a tre nella quale Hasebe, Abraham e Hinteregger proteggeranno l’operato del portiere Trapp, dunque Danny Da Costa alzerà la sua posizione sulla destra andando ad affiancare i due centrocampisti che saranno nuovamente Rode e Gelson Fernandes. Con questo schieramento allora, rispetto alla partita di andata, ci sarà un difensore centrale in meno ma come detto l’atteggiamento sarà maggiormente propositivo, vediamo se le scelte di Hutter pagheranno dividendi e arriverà la qualificazione.

GLI 11 DI LAGE

Bruno Lage dovrebbe invece confermare lo stesso Benfica che ha vinto una settimana fa: sarà un 4-2-3-1 che può diventare 4-4-2 in fase di non possesso, perchè Rafa Silva e Cervi che sono schierati come esterni sulla trequarti abbassano la loro posizione e vanno a dare una mano a Samaris e Fejsa, favoriti per agire come mediani a protezione della difesa. La prima punta sarà Joao Felix, tripletta al Da Luz: insieme a lui Gedson Fernandes, che sulle prime farà qualche passo indietro ma poi avrà la capacità potenziale di inserirsi negli spazi. In difesa comanda come sempre Ruben Dias, anche lui a segno nella partita di andata; gli farà compagnia Jardel davanti al greco Vlachodimos, sugli esterni Corchia è favorito per occupare la corsia destra mentre ovviamente sarà Grimaldo a gravitare sulla mancina.

IL TABELLINO

EINTRACHT (3-4-1-2): 31 Trapp; 20 Hasebe, 19 Abraham, 13 Hinteregger; 24 D. Da Costa, 17 Rode, 5 Gelson Fernandes, 10 Kostic; 11 Gacinovic; 8 Jovic, 4 Rebic

A disposizione: 1 Ronnow, 18 A. Touré, 15 Willems, 16 Torro, 6 De Guzman, 36 Hauser, 39 Gonçalo Paciencia

Allenatore: Adi Hutter

Squalificati: N’Dicka

Indisponibili: Chandler, Tawatha, Stendera, Haller

BENFICA (4-2-3-1): 99 Vlachodimos; 7 Corchia, 33 Jardel, 6 Ruben Dias, 3 Grimaldo; 5 Fejsa, 22 Samaris; 27 Rafa Silva, 83 Gedson Fernandes, 11 Cervi; 79 Joao Felix

A disposizione: 1 Svilar, 15 Ribeiro, 21 Pizzi, 17 Zivkovic, 61 Florentino, 73 Jota, 14 Seferovic

Allenatore: Bruno Lage

Squalificati: –

Indisponibili: Ebuehi, G. Conti, Salvio



