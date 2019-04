Probabili formazioni Manchester City Tottenham/ Quote, Kane ancora ai box

Nell’analisi delle probabili formazioni di Manchester City Tottenham parliamo della partita valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018-2019: all’Etihad si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 17 aprile e il derby inglese riparte dalla vittoria con cui gli Spurs hanno fatto un lieve passo avanti verso la finale. Ha deciso Son Heung-Min, con il City che in avvio di partita aveva sbagliato un calcio di rigore: un dettaglio che può fare la differenza perchè ora la squadra di Pep Guardiola è costretta a vincere con almeno due gol di scarto, mentre il Tottenham può pareggiare ma anche perdere contenendo il ko ad una rete di margine a patto di segnarne una. Tuttavia quello che si è visto otto giorni fa potrebbe essere diametralmente opposto rispetto allo scenario di questa sera, a cominciare dal fatto che quella sfida non si era certo disputata su ritmi altissimi. Vedremo allora come andranno le cose in campo, ma nel frattempo noi possiamo fare un breve excursus sulle potenziali scelte dei due allenatori per l’Etihad, leggendo nel dettaglio le probabili formazioni di Manchester City Tottenham.

Manchester City Tottenham è stata quotata anche dall’agenzia di scommesse Snai, secondo la quale i padroni di casa sono clamorosamente favoriti: il segno 1 per la vittoria degli Sky Blues vale infatti 1,30 volte la somma messa sul piatto contro l’alto valore di 9,00 volte la puntata per il successo esterno degli Spurs, identificato dal segno 2. Con il pareggio, regolato dal segno X, il vostro guadagno corrisponderebbe a 5,75 volte la cifra che avrete deciso di investire con questo bookmaker.

In Manchester City Tottenham, Guardiola deve scegliere i due centrali di difesa: secondo quanto successo contro il Crystal Palace potrebbero essere Otamendi e Stones, ma l’inglese ultimamente ha avuto poco spazio e allora Laporte si candida per giocare dal primo minuto, senza dimenticarsi ovviamente di Kompany. In porta andrà Ederson, sugli esterni l’ex Walker e verosimilmente Benjamin Mendy, che ha ormai recuperato dall’infortunio. Rispetto alla partita di andata dovrebbero poi rivedersi dal primo minuto De Bruyne e Bernardo Silva, esclusi di lusso nella partita di Londra: il primo sarà la mezzala con Fernandinho in regia e probabilmente David Silva altro interno (dunque viaggia verso la panchina Gundogan), il secondo invece andrà a completare il tridente offensivo e relegherà fuori dai giochi Leroy Sané, che se la gioca fino all’ultimo ma dà la sensazione di essere in svantaggio. La prima punta sarà Aguero che come già detto deve riscattare l’errore dal dischetto nella partita di andata; Sterling, che ha segnato una doppietta domenica salendo a 17 gol in Premier League, sarà invece l’altro laterale.

Ancora senza Harry Kane, Mauricio Pochettino ha ritrovato uno scintillante Lucas Moura: tripletta all’Huddersfield nell’ultima di campionato, ma difficilmente il brasiliano sarà titolare stasera. Nel 3-4-2-1 degli Spurs infatti la maglia di attaccante spetterà quasi di diritto a Son Heung-Min, con Dele Alli ed Eriksen che invece agiranno alle sue spalle con un modulo che prevede il doppio trequartista. Questo significa che a centrocampo ci sarà spazio per due: uno sarà quasi certamente Winks che ha preso il posto dell’infortunato Eric Dier, l’altro verosimilmente sarà Moussa Sissoko in una conferma della formazione che ha vinto all’anadta. Sugli esterni invece alzano la loro posizione Trippier e Danny Rose, quest’ultimo in vantaggio nel ballottaggio con Ben Davies; Vertonghen, Alderweireld e Davinson Sanchez dovrebbero comporre la linea difensiva davanti a Lloris, giocando a quattro invece a rischiare sarebbe il colombiano.

MANCHESTER CITY (4-3-3): 31 Ederson; 2 Walker, 30 Otamendi, 14 Laporte, 22 B. Mendy; 17 De Bruyne, 25 Fernandinho, 21 David Silva; 20 Bernardo Silva, 10 Aguero, 7 Sterling

A disposizione: 49 Muric, 3 Danilo, 4 Kompany, 5 Stones, 8 Gundogan, 26 Mahrez, 19 L. Sané

Allenatore: Josep Guardiola

Squalificati: –

Indisponibili: –

TOTTENHAM (3-4-2-1): 1 Lloris; 4 Alderweireld, 6 D. Sanchez, 5 Vertonghen; 2 Trippier, 17 M. Sissoko, 8 Winks, 3 D. Rose; 23 Eriksen, 20 Dele Alli; 7 Son Heung-Min

A disposizione: 22 Gazzaniga, 16 Walker-Peters, 21 Foyth, 33 B. Davies, 12 Wanyama, 27 Lucas Mora, 18 F. Llorente

Allenatore: Mauricio Pochettino

Squalificati: –

Indisponibili: Aurier, E. Dier, Lamela, Kane



