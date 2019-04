Probabili formazioni Napoli Arsenal/ Diretta tv, dubbio Albiol (Europa League)

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Napoli Arsenal, la partita che si gioca alle ore 21:00 di giovedì 18 aprile per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2018-2019: i partenopei si giocano tutta una stagione in questi 90 minuti, ma partono da una situazione complicata perchè una settimana fa hanno perso 2-0 all’Emirates, andando incontro a un primo tempo da incubo. Per come si era messa è andata anche bene, pur se sicuramente gli azzurri possono recriminare su due grandi occasioni lasciate sul terreno di gioco; adesso per qualificarsi hanno bisogno di vincere 3-0, in campionato hanno battuto il Chievo ritardando lo scudetto della Juventus ma è chiaro che in Serie A si giocherà solo per onorare il campionato, la vera sfida rimane quella di un’Europa League alla portata a patto di ribaltare questo risultato. Ora vediamo appunto in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Napoli Arsenal.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Napoli Arsenal sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato agli abbonati che potranno seguirla su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, ma anche su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone attivando su di essi senza costi aggiuntivi, come al solito, la diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ARSENAL

I DUBBI DI ANCELOTTI

E’ difficile che Carlo Ancelotti decida di ripristinare quel 3-5-2 che si era visto nel girone di Champions League: rispetto ad allora se n’è andato Hamsik e Raul Albiol non è ancora al top della condizione. Facile dunque che il tecnico schieri ancora Nikola Maksimovic al fianco di Koulibaly, la sorpresa potrebbe essere Malcuit a destra con Mario Rui dall’altra parte. In porta andrà Meret che domenica ha riposato; Albiol probabilmente partirà dalla panchina ma se darà risposte accettabili sarà in campo perchè questa partita vale tutto. A centrocampo, con Allan, può esserci nuovamente Fabian Ruiz a costruire la manovra; Zielinski verrà dirottato sulla sinistra ma occhio a un possibile utilizzo di Ounas o Verdi per aumenta la propulsione sulle corsie laterali. Callejon naturalmente avrà il suo posto da esterno sulla destra, a formare la coppia offensiva dovrebbero essere Milik e Lorenzo Insigne con Mertens che partirà dalla panchina.

LE SCELTE DI EMERY

Rispetto all’andata, per Napoli Arsenal Unai Emery conta di ritrovare Granit Xhaka: lo svizzero però deve vincere la concorrenza di un ispiratissimo Lucas Torreira perchè Ramsey dovrebbe essere intoccabile in mezzo al campo. Sugli esterni agiranno ancora una volta Maitland-Niles e Kolasinac; in difesa dunque a protezione di Petr Cech avremo la consueta linea formata da Papastathopoulos, capitan Koscielny e Nacho Monreal. Di fatto il tecnico spagnolo ha ben pochi dubbi, e pare intenzionato a confermare la squadra che ha vinto all’Emirates una settimana fa: eventualmente potrebbe “saltare” uno tra Lacazette e Aubameyang per un atteggiamento di copertura nel primo tempo, dunque Mesut Ozil sarebbe affiancato da Iwobi o Mkhitaryan sulla trequarti e in quel senso si aprirebbe il ballottaggio tra i due attaccanti, con il gabonese che sarebbe favorito per poter sfruttare al meglio le ripartenze.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 19 Ni. Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 99 Milik, 24 L. Insigne

A disposizione: 25 Ospina, 23 Hysaj, 33 Raul Albiol, 31 Ghoulam, 9 Verdi, 11 Ounas, 14 Mertens

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: A. Diawara

ARSENAL (3-4-1-2): 1 P. Cech; 5 Papastathopoulos, 6 Koscielny, 18 Monreal; 15 Maitland-Niles, 8 Ramsey, 11 Torreira, 31 Kolasinac; 10 Ozil; 14 Aubameyang, 9 Lacazette

A disposizione: 19 Leno, 20 Mustafi, 4 Elneny, 29 Guendouzi, 22 D. Suarez, 7 Mkhitaryan, 17 Iwobi

Allenatore: Unai Emery

Squalificati: –

Indisponibili: Holding, Welbeck



