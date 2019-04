Probabili formazioni Porto Liverpool/ Quote, torna Hector Herrera (Champions League)

Studiamo insieme le probabili formazioni di Porto Liverpool: mercoledì 17 aprile alle ore 21:00 l’Estadio Do Dragao ospita il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018-2019. Situazione che sorride ai Reds, forti del 2-0 con cui hanno vinto all’andata: la squadra di Jurgen Klopp può dunque permettersi di perdere con due gol di scarto a patto di segnarne almeno uno, per quello che si è visto una settimana fa la questione non dovrebbe essere complicata anche perchè, dopo tre sconfitte esterne nella fase a gironi, il Liverpool ha saputo cambiare passo quando più contava e agli ottavi si è preso la qualificazione vincendo all’Allianz Arena con autorità. Il Porto, che lo scorso anno ha incassato un 5-0 complessivo dagli inglesi, ha ben poco da perdere: proverà a mettere tutto in campo sapendo che per volare in semifinale dovrà comunque centrare una grande impresa. Aspettando che le due squadre facciano il loro ingresso sul terreno di gioco, andiamo allora a vedere in che modo i due allenatori le potrebbero disporre per questa partita, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Porto Liverpool.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Porto Liverpool sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui gli ospiti sono ancora favoriti: la quota per il segno 2 che identifica la vittoria dei Reds vale infatti 2,10 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3,65 che, al contrario, è posto sul successo dei Dragoni per il quale dovrete giocare il segno 1. Con l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X come sempre, andreste a guadagnare una somma pari a 3,35 volte quello che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI PORTO LIVERPOOL

I DUBBI DI CONCEICAO

Sergio Conceiçao deve sempre fare i conti con l’indisponibilità di Aboubakar che si è rotto il legamento crociato in ottobre; l’attacco sarà dunque guidato da Tiquinho Soares e Marega, con Brahimi che dovrebbe tornare titolare a sinistra (anche perchè Corona non è al top) lasciando la corsia destra a Otavio. Rispetto all’andata si rivede Hector Herrera che ha scontato il turno di squalifica; il messicano guiderà dunque il reparto con Danilo Pereira che dovrebbe agire al suo fianco, non ci sono molte alternative in questa zona del campo e così anche in difesa, dove Pepe comanderà a protezione di Iker Casillas con Felipe che sarà l’altro centrale. Sugli esterni ci saranno molto probabilmente Eder Militao (che ha già firmato con il Real Madrid per giugno) e Alex Telles, il primo dei due si sposterà rispetto alla sua posizione naturale perchè sia Pepe che Felipe sono intoccabili al centro dello schieramento.

LE SCELTE DI KLOPP

Reduce dal 2-0 al Chelsea, Jurgen Klopp non ha troppi dubbi per il Do Dragao: ritrova Robertson a sinistra e lo schiera insieme ad Alexander-Arnold, mentre Lovren dovrebbe nuovamente essere il centrale al fianco di Van Dijk. In porta andrà ovviamente Alisson; a centrocampo è possibile che l’assetto resti quello visto domenica ma anche nella partita di andata in Champions League, con Fabinho nel ruolo di playmaker davanti alla difesa e capitan Henderson che si sposta sul centrodestra, mentre Naby Keita in questo momento sta trovando una buona continuità e dunque rimane in vantaggio su Wijnaldum, arma tattica per il secondo tempo. Davanti non ci sono discussioni: Salah – autore di un gol meraviglioso gol nell’ultima di campionato – e Sadio Mané saranno le frecce esterne che supporteranno il lavoro di Roberto Firmino, ideale prima punta di movimento per questa squadra.

IL TABELLINO

PORTO (4-4-2): 1 Casillas; 2 Maxi Pereira, 33 Pepe, 3 Militao, 13 Telles; 25 Otavio, 16 H. Herrera, 22 Danilo Pereira, 8 Brahimi; 11 Marega, 29 T. Soares

A disposizione: 26 Vanà Alves, 12 Manafà, 19 Mbemba, 17 Corona, 6 Bruno Costa, 37 Fernando, 21 André Pereira

Allenatore: Sergio Conceiçao

Squalificati: –

Indisponibili: Aboubakar

LIVERPOOL (4-3-3): 13 Alisson; 66 Alexander-Arnold, 4 Van Dijk, 6 Lovren, 26 Robertson; 14 Henderson, 3 Fabinho, 8 N. Keita; 11 Salah, 9 Firmino, 10 S. Mané

A disposizione: 22 Mignolet, 32 Matip, 7 Milner, 5 Wijnaldum, 23 Shaqiri, 27 Origi, 15 Sturridge

Allenatore: Jurgen Klopp

Squalificati: –

Indisponibili: Oxlade-Camberlain



