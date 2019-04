Probabili formazioni Valencia Villarreal/ Diretta tv, Bacca o Chukwueze per Calleja?

Leggendo le probabili formazioni di Valencia Villarreal ci avviciniamo alla partita che vale come ritorno dei quarti di finale di Europa League 2018-2019: si gioca al Mestalla nella serata di giovedì 18 aprile (ore 21:00) e i pipistrelli sono davvero vicini alla qualificazione alla semifinale. Nella sfida di una settimana fa infatti la squadra del grande ex Marcelino è stata cinica: ha avuto meno occasioni da rete rispetto al Submarino Amarillo ma nel finale ha trovato due gol importantissimi per un 3-1 esterno che è una mezza sentenza sul passaggio del turno. Il Villarreal dovrà ora vincere 3-0, oppure con due gol di scarto ma segnandone almeno quattro; vero che la squadra di Javier Calleja sa trasformarsi in Europa League, ma l’impresa sembra comunque molto complicata. Aspettando comunque che arrivi il giorno della partita, possiamo andare ad analizzare il modo in cui i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Valencia Villarreal.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Valencia Villarreal sarà trasmessa in diretta tv soltanto sui canali della televisione satellitare: appuntamento riservato agli abbonati che potranno seguirla su Sky Sport 254, ma anche su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone attivando su di essi senza costi aggiuntivi, come al solito, il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA VILLARREAL

GLI 11 DI MARCELINO

Non c’è motivo per cui Marcelino non debba confermare il 4-4-2 che ha sbancato il La Ceramica nella partita di andata: secondo questa ipotesi allora vedremo nuovamente Neto tra i pali con Garay e Gabriel Paulista schierati davanti a lui, mentre sugli esterni è in dubbio Roncaglia e allora si candida Piccini, tornato ormai disponibile e già in campo una settimana fa. A sinistra ci sarà la consueta spinta di Gayà, che verrà aiutato da Gonçalo Guedes eroe della prima di queste due partite tutte spagnole; dall’altra parte del campo invece ci sarà spazio per Soler, che torna dalla squalifica e potrebbe dirottare Ferran Torres in mezzo al campo a fare coppia con Parejo, anche se poi come mediano Coquelin potrebbe avere la meglio anche per dare maggiore equilibrio a tutta la squadra. Davanti ci saranno invece Rodrigo e Gameiro; panchina per Santi Mina e così per Cheryshev, che è stato comunque importante al La Ceramica quando è stato chiamato in causa.

I DUBBI DI CALLEJA

Calleja dovrà fare a meno di Alvaro Gonzalez e medita qualche modifica: intanto in difesa Ramiro Funes Mori tornerà titolare per affiancare Victor Ruiz e Mario Gaspar, il che porterà ancora una volta Fornals ad avanzare la sua posizione sulla destra con Pedraza che potrebbe tornare a giocare dal primo minuto in sostituzione di Quintillà, che non ha comunque fatto male all’andata. In mezzo al campo si dovrebbero disporre Cazola e Caseres, ma occhio a Morlanes che spera in un posto da titolare; avanza di un passo Iborra che sarà il trequartista a supporto dei due attaccanti. Qui la sensazione è che Gerard Moreno possa andare verso la conferma, essendo al momento il principale punto di riferimento della squadra; a fargli compagnia potrebbe arrivare una nuova occasione per l’ex Milan e Siviglia Carlos Bacca, che dovrà vincere la concorrenza di Chukwueze.

IL TABELLINO

VALENCIA (4-4-2): 13 Neto; 21 Piccini, 24 Garay, 5 Gabriel Paulista, 14 Gayà; 8 Soler, 10 Parejo, 17 Coquelin, 7 Gonçalo Guedes; 19 Rodrigo, 9 Gameiro

A disposizione: 28 Rivero, 4 Roncaglia, 12 Diakhaby, 18 Wass, 20 Ferran Torres, 11 Cheryshev, 22 Santi Mina

Allenatore: Marcelino

Squalificati: –

Indisponibili: Kondogbia, Sobrino

VILLARREAL (3-4-1-2): 13 A. Fernandez; 2 Mario Gaspar, 4 Ra. Funes Mori, 6 Victor Ruiz; 8 Fornals, 19 Cazorla, 5 Caseres, 16 Pedraza; 10 Iborra; 9 Bacca, 7 G. Moreno

A disposizione: 1 Asenjo, 29 Adell, 39 Quintillà, 28 Morlanes, 22 Raba, 17 Ekambi, 30 Chukwueze

Squalificati: A. Gonzalez

Indisponibili: Miguelon, Bonera, Jaume Costa, Javi Fuego, B. Soriano, Trigueros



© RIPRODUZIONE RISERVATA