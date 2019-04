Risultati Champions League/ Diretta gol live score ritorno quarti (oggi 17 aprile)

Protagonista anche oggi la Champions League, con gli ultimi due risultati del ritorno dei quarti di finale che arriveranno questa sera. Conosciamo già i nomi delle prime due squadre qualificate alle semifinali, oggi si comporrà il tabellone completo delle migliori quattro, di conseguenza ci attende un’altra serata di grande calcio con le migliori squadre d’Europa. Il quadro dei risultati Champions League per il ritorno dei quarti si completerà dunque oggi, mercoledì 17 aprile 2019, quando alle ore 21.00 si giocheranno Manchester City Tottenham e Porto Liverpool. All’Etihad Stadium il derby inglese ricomincerà dalla vittoria per 1-0 degli Spurs e da un tabù da sfatare per i Citizens di Pep Guardiola, mentre all’Estadio do Dragao i padroni di casa del Porto cercheranno la rimonta dopo il 2-0 incassato all’andata ad Anfield Road, che logicamente rende i Reds di Jurgen Klopp grandi favoriti per il passaggio del turno.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: FOCUS SUI BIANCONERI

Tra i due risultati Champions League attesi per questa sera attirerà l’attenzione soprattutto il derby inglese tra Manchester City e Tottenham, perché è una sfida sulla carta molto più aperta di quella che vede il Liverpool nettamente favorito sul Porto. I padroni di casa di Pep Guardiola, come accennavamo, devono sfatare un vero e proprio tabù: cinque partite nella storia contro altre squadre inglesi nelle Coppe europee e altrettante sconfitte. Oggi naturalmente non basterà interrompere la striscia, perché un pareggio non basterebbe anche la vittoria sarà sufficiente solo con due reti di scarto (con un nuovo 1-0 si andrebbe naturalmente ai supplementari). Il Tottenham ha un vantaggio da gestire, ma lo avrebbe fatto molto più volentieri se avesse potuto avere a disposizione Harry Kane, la cui assenza rischia di essere molto pesante per gli Spurs di Mauricio Pochettino, alla ricerca di una semifinale che sarebbe un traguardo davvero eccellente.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO QUARTI

Ore 21.00

Manchester City Tottenham

Porto Liverpool



