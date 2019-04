Video/ Barcellona Manchester United (3-0): highlights, blaugrana in semifinale

Dopo la vittoria dell’andata all’Old Trafford, con un’autorete di Shaw propiziata da Suarez, il Barcellona chiude con facilità il contro contro il Manchester United, con un 3-0 al Camp Nou in una partita giocata praticamente sul velluto. I Red Devils riescono a procurare le uniche reali preoccupazioni ai blaugrana a inizio gara: pronti via e Rashford timbra la traversa. Sembra il segnale che porterà a vedere uno United agguerrito e capace di colpire al momento giusto, ma poi è solo Barcellona. All’11’ Rakitic si vede revocato un rigore, poi sale in cattedra Leo Messi che prima fulmina De Gea con una precisa conclusione dal limite al 16’, poi lo beffa al 20’ con un tiro a dire il vero non irresistibile, ma che il portiere spagnolo si lascia arrendevolmente passare sotto la pancia. Beffa difficile da digerire per il Manchester che rischia ancora di capitolare per mano di Messi a fine primo tempo e a inizio ripresa.

IL SECONDO TEMPO

Poi, a partire dalle battute iniziali del primo tempo sale in cattedra Coutinho, che prova a mettere in difficoltà De Gea prima di colpire al 16’ del secondo tempo con una secca staffilata. Il gol del 3-0 rappresenta praticamente il lasciapassare per i Blaugrana che gestiscono l’ultima mezz’ora in grande scioltezza. C’è tempo nel finale per una grande parata di Ter Stegen su un colpo di testa di Alexis Sanchez, ma nel finale è De Gea a dover negare la tripletta a Messi. Un Barca praticamente perfetto torna in semifinale di Champions League dopo l’assalto mancato nella passata stagione, mentre il Manchester United chiude comunque una brillante campagna europea che, nella strada verso il piazzamento tra le prime otto, l’ha visto collezionare scalpi prestigiosi come quelli della Juventus e del Paris Saint Germain.

VIDEO BARCELLONA MANCHESTER CITY, GLI HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA