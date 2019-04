Diretta Cuneo Albissola/ Streaming video e tv: sfida per la salvezza! (Serie C)

Cuneo Albissola verrà diretta dal signor Daniel Amabile, si gioca giovedì 18 aprile 2019 alle ore 16.30, sarà una delle sfide in programma nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Sfida con tutti i crismi dello scontro salvezza, con l’Albissola appena fuori dalla zona play out con due punti di vantaggio sui piemontesi. Mentre nell’ultima giornata di campionato infatti il Cuneo cadeva contro il Piacenza secondo della classe, i liguri ottenevano una fondamentale vittoria in casa, 3-2 contro il Siena. Nonostante 21 punti di penalizzazione il Cuneo è ancora in corsa per la permanenza tra i professionisti, ma l’Albissola proverà a staccarsi per chiudere finalmente la lunga rincorsa per restare in Serie C.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Cuneo Albissola non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà vedere in diretta streaming video via internet tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone in esclusiva con un abbonamento al portale elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO ALBISSOLA

Le probabili formazioni stilate per la diretta tra Cuneo e Albissola che andrà in scena presso lo stadio Fratelli Paschiero di Cuneo. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-5-2 schierato dal tecnico Scazzola con questo undici titolare: Marcone; Tafa, Marin, Castellana; Spizzichino, Suljic, Bobb, Paolini, Bertoldi; Gissi, Kanis.. Risponderà l’Albissola con il 4-3-3 disegnato dal tecnico Lavezzini in cui saranno impiegati: Piccardo; Calcagno, Gargiulo, Oliana, Oprut; Bezziccheri, Sibilia, Oukhadda; Cais, Martignago, Cisco.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker vedono favorito il Cuneo per la conquista della vittoria nel match del girone A di Serie C contro l’Albissola. Quota per il segno 1 fissata a 2.15 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 2.90 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 3.10 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 2.35 per l’over 2.5 e a 1.53 per l’under 2.5 da Bwin.



