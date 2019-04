Diretta Pisa Pontedera/ Streaming video e tv: nerazzurri in ascesa! (Serie C)

Pisa Pontedera verrà diretta dal signor Marco D’Ascanio, si gioca giovedì 18 aprile 2019 alle ore 20.30 e sarà una delle sfide in programma nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il momento d’oro del Pisa ha portato i nerazzurri al terzo posto in classifica, a -4 dall’Entella capolista e a -3 dal Piacenza secondo. I toscani hanno però disputato una partita in più rispetto alle battistrada che il 23 aprile recupereranno lo scontro diretto, e difficilmente il salto diretto in Serie B sarà ancora alla portata dei pisani dopo quella sfida. Il Pisa punterà tutto sui play off ai quali spera di partecipare anche il Pontedera che, dopo l’ultimo pareggio contro la Pistoiese, è chiamato a gestire 5 punti di vantaggio sull’Alessandria che insegue all’undicesimo posto, appena fuori dalle qualificate alla post season.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Pisa Pontedera non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà vedere in diretta streaming video via internet tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone in esclusiva con un abbonamento al portale elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PISA PONTEDERA

Le probabili formazioni stilate per la diretta tra Pisa e Pontedera che andrà in scena presso lo stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-1-2 schierato dal tecnico D’Angelo con questo undici titolare: Gori; Meroni, Buschiazzo, Benedetti, Lisi; Verna, De Vitis, Di Quinzio; Minesso; Pesenti, Masucci. Risponderà il Pontedera con il 3-5-2 disegnato dal tecnico Maraia in cui saranno impiegati: Biggeri; Fontanesi, Borri, Vettori; Magrini, Serena, Caponi, Calcagni, Mannini; Pinzauti, Tommasini.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker vedono favorito il Pisa per la conquista della vittoria nel match del girone A di Serie C contro il Pontedera. Quota per il segno 1 fissata a 1.45 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 3.70 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 6.50 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 2.35 per l’over 2.5 e a 1.53 per l’under 2.5 da Bwin.



