Diretta Scandicci Novara/ Streaming video Rai: gara-1 della semifinale (18 aprile)

Scandicci Novara, diretta dagli arbitri Rossella Piana e Dominga Lot, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 18 aprile 2019. I playoff della Serie A1 di pallavolo femminile entrano sempre più nel vivo: da oggi infatti cominciano le semifinali, dunque stasera al PalaEstra di Siena potremo assistere alla attesissima gara-1 di Scandicci Novara. Sono rimaste quattro squadre a contendersi lo scudetto del volley femminile: la caratteristica di queste settimane è che si giocherà a ritmi sostenutissimi, praticamente ogni 48 ore, dunque ci aspettiamo tante serate di grande pallavolo, come è d’altronde normale che sia quando scendono in campo grandi squadre quali Savino Del Bene Scandicci e Igor Gorgonzola Novara, rispettivamente terza e seconda in stagione regolare – infatti le piemontesi giocheranno in casa gara-2, gara-3 ed infine l’eventuale gara-5, dunque godranno del vantaggio del fattore campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SCANDICCI NOVARA

Scandicci Novara in diretta tv sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 20.30 di stasera. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Scandicci Novara. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Scandicci Novara, ricordiamo che cosa era successo solamente pochi giorni fa, cioè nei quarti di finale. Scandicci era abbinata a Casalmaggiore in una sfida che avrebbe potuto rivelarsi molto insidiosa per le toscane, che però vincendo gara-1 in trasferta per 1-3 hanno messo in discesa il confronto, chiuso poi con un perentorio 3-0 casalingo in gara-2 (i quarti infatti erano al meglio delle tre partite, semifinali invece al meglio di cinque). Novara invece in queste settimane ha fatto benissimo anche in Champions League, raggiungendo la finale tutta italiana che a maggio metterà le piemontesi di fronte a Conegliano, ma il doppio impegno ha esposto l’Igor Gorgonzola a qualche rischio nei quarti playoff. Novara era infatti opposta a Firenze in un confronto che la vedeva nettamente favorita, ma cominciato con un successo toscano per 3-0 in gara-1. Le piemontesi poi hanno sfruttato il fattore campo nelle successive due partite per vincere 3-1 e 3-2 e conquistare la qualificazione, ma soffrendo più del previsto, come dimostra il tie-break resosi necessario in gara-3. Adesso Novara è di nuovo contro una toscana, e la sfida con Scandicci si annuncia ancora più stuzzicante.



© RIPRODUZIONE RISERVATA