Diretta Siena Carrarese/ Streaming video e tv: interessante derby toscano (Serie C)

Siena Carrarese, che sarà diretta dal signor Cristian Cudini, si gioca giovedì 18 aprile 2019 alle ore 19.00, e sarà una delle sfide in programma nella trentaseiesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. In uno dei tanti derby toscani del girone si affrontano due squadre ormai con la testa ai play off, che proveranno a sfruttare questo scontro per ritagliarsi il miglior piazzamento possibile nella regular season. Al momento la Carrarese è quarta a quota 59 punti, inseguita da un folto novero di squadre tra le quali il Siena a 3 punti di distanza. I marmiferi sono reduci dalla vittoria sul Gozzano, i bianconeri dalla sconfitta sul campo dell’Albissola.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Siena Carrarese non si potrà seguire in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma si potrà vedere in diretta streaming video via internet tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone in esclusiva con un abbonamento al portale elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI SIENA CARRARESE

Le probabili formazioni stilate per la diretta tra Siena e Carrarese che andrà in scena presso lo stadio Franchi di Siena. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-1-2 schierato dal tecnico Mignani con questo undici titolare: Contini; De Santis, D’Ambrosio, Rossi, Imperiale; Sbrissa, Arrigoni, Vassallo; Guberti; Gliozzi, Fabbro. Risponderà la Carrarese con il 4-2-3-1 disegnato dal tecnico Baldini in cui saranno impiegati: Borra; Carissoni, L. Ricci, Karkalis, G. Ricci; Cardoselli, Agyei; Bentivegna, Piscopo, Valente; Tavano.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker vedono favorita in maniera molto leggera il Siena per la conquista della vittoria nel match del girone A di Serie C contro la Carrarese. Quota per il segno 1 fissata a 2.60 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 2.90 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 2.70 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 2.30 per l’over 2.5 e a 1.55 per l’under 2.5 da Bwin.



