Diretta Valencia Villarreal/ Streaming video e tv: Marcelino favorito (Europa League)

Valencia Villarreal, diretta dall’arbitro scozzese William Collum questa sera, giovedì 18 aprile 2019 alle ore 21.00, sarà una sfida valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. Derby spagnolo col Valencia in pole position per la qualificazione in semifinale, dopo la vittoria per 1-3 ottenuta allo stadio Madrigal maturata grazie alla doppietta di Guedes e al gol di Wass. Al Villarreal non è bastato un rigore trasformato da Santi Cazorla, con il Submarino Amarillo che nella Liga spagnola è ancora alle prese con la rincorsa alla salvezza, anche se la preziosa vittoria in trasferta col Girona ha portato la squadra a +2 dalla zona retrocessione. Il Valencia battendo il Levante nel derby si è portato a -2 dal Getafe quinto e a -3 dal Siviglia quarto, rilanciandosi nella corsa per la qualificazione alla Champions League.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE IL MATCH

Valencia Villarreal si potrà seguire in diretta tv esclusiva sul canale numero 254 di Sky, con tutti gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno collegarsi sul sito skygo.sky.it per seguire la diretta streaming video via internet della partita tramite smart tv o pc o utilizzando dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA VILLARREAL

Le probabili formazioni della sfida tra Valencia e Villarreal che andrà in scena presso lo stadio Mestalla di Valencia. I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-4-2 schierato dal tecnico Marcelino con questo undici titolare: Neto; Roncaglia, Garay, Gabriel, Gaya; Torres, Parejo, Wass, Guedes; Rodrigo, Gameiro. Risponderà il Villarreal con il 5-3-2 disegnato dal tecnico Calleja Revilla in cui saranno impiegati: Fernandez; Fornals, Mario Gaspar, Alvaro, Ruiz, Quintilla; Caseres, Iborra, Cazorla; Chukwueze, Moreno.

PRONOSTICO E QUOTE

I bookmaker vedono favorito il Valencia per la conquista della vittoria nel match di ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Villarreal. Quota per il segno 1 fissata a 1.72 da Bet365, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 3.70 da William Hill e il successo esterno viene proposto ad una quota di 4.60 da Eurobet. Le quote per i gol complessivamente realizzati nel corso della partita sono fissate a 1.83 per l’over 2.5 e a 1.87 per l’under 2.5 da Bwin.



