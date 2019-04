Infortunio Khedira/ Juventus news, operazione al ginocchio: “Dolore da 4 mesi”

Altro infortunio per Sami Khedira a margine di una stagione per lui sfortunatissima. La Juventus ha comunicato come il centrocampista tedesco sarà sottoposto a un intervento chirurgico per un problema al ginocchio destro in corso di accertamento. Al momento non è noto quale sia il problema fisico preciso, se non che il calciatore ci gioca sopra da almeno tre mesi. È lo stesso Sami Khedira infatti a specificare su Twitter: “Dopo quattro mesi di dolore ho deciso di sottopormi a intervento chirurgico per guarire completamente. Questo è programmato nelle prossime due settimane. Il mio obiettivo è quello di tornare al cento per cento all’inizio della prossima stagione. Non vedo l’ora di lottare ancora per raggiungere i nostri obiettivi nella prossima stagione“. L’annuncio arriva dopo la pesante eliminazione dalla Champions League per mano dell’Ajax. La sensazione è che l’intervento sarebbe stato posticipato ancora in caso di qualificazione alle semifinali.

Infortunio Khedira, Juventus News: il tedesco resta a Torino

Il tedesco Sami Khedira è stato vittima dell’ennesimo infortunio di un calvario targato 2018/2019, una stagione dove è stato più in infermeria che in campo. Tra le righe però ha dato un annuncio importante e cioè quello della sua permanenza a Torino anche per l’altra stagione. Il calciatore ex Real Madrid infatti sembrava tra i sacrificabili in un piano di svecchiamento da tempo stabilito dalla società. Sappiamo però che Sami è un vero e proprio pallino di Massimiliano Allegri e la sensazione è che con la conferma del tecnico livornese arriverà anche quella del numero 6 bianconero. Intanto la Juventus però si gode la scoperta del suo alter ego Emre Can vero e proprio eroe di Champions League. Anche l’ex Liverpool ha dovuto superare alcuni problemi fisici di recente, ma nelle ultime partite ha dimostrato quanto potrà dare alla causa bianconera.

