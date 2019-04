Napoli si qualifica in semifinale se/ Europa League, risultati utili contro l’Arsenal

Il Napoli si può qualificare alla semifinale di Europa League: impresa complicata perchè contro l’Arsenal, giovedì 18 aprile alle ore 21:00, si riparte dal 2-0 con cui i Gunners hanno vinto all’Emirates grazie ai gol di Aaron Ramsey e Lucas Torreira – con deviazione decisiva di Kalidou Koulibaly. Significa che ai partenopei resta una sola possibilità, vale a dire quella di vincere con almeno tre reti di scarto: il regolamento UEFA dice infatti che i gol segnati in trasferta valgono doppio, di conseguenza il Napoli non potrà ottenere un successo per 3-1 o 4-2 (o così via) perchè sarebbe l’Arsenal ad avere il via libera verso la semifinale. Servono tre gol di margine: 3-0 o 4-1, ma comunque tre reti di distanza tra le due squadre in campo al San Paolo. Naturalmente c’è anche l’opzione dei tempi supplementari, che si giocherebbero qualora dovesse terminare con un 2-0 a favore della squadra di Carlo Ancelotti; vedremo come andranno le cose, sicuramente il Napoli si trova davanti una montagna da scalare ma ha tutte le capacità per centrare il risultato giusto.

NAPOLI SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE… IMPRESA POSSIBILE

Come detto, è sicuramente un’impresa possibile quella che il Napoli può centrare nei quarti di finale di Europa League: la qualificazione alla semifinale passa attraverso un 3-0 che la squadra partenopea ha centrato nell’andata degli ottavi, battendo il Salisburgo. Proprio quel precedente è incoraggiante, perchè gli azzurri avevano dominato la partita del San Paolo; il “problema”, se così vogliamo chiamarlo, è che quella era appunto la prima di due partite e che al ritorno il Napoli era caduto per 1-3 in Austria. Dal punto di vista dei risultati, stasera un esito simile andrebbe bene ma è chiaro che la squadra di Ancelotti aveva giocato quella sfida del 7 marzo senza la pressione psicologica di dover recuperare un risultato negativo. Il che potrebbe essere un bene, visto che stavolta ci sarà il pungolo dell’urgenza, ma eventualmente anche un fattore a favore dell’Arsenal che nella sua testa, e a tutti gli effetti, partirà con due gol di vantaggio e proverà a impostare una partita diversa rispetto a quella che il Salisburgo ha giocato un mese e mezzo fa. Dunque staremo a vedere come andranno le cose, e se il Napoli si qualificherà alla semifinale di Europa League.

