Pagelle/ Napoli Arsenal (0-1), i voti della partita di Europa League: primo tempo

Ecco le pagelle di Napoli Arsenal al termine del primo tempo: i primi 45′ della sfida dello Stadio San Paolo, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, si sono conclusi sul risultato di 0-1: bellissima la rete siglata da Alexandre Lacazette al 36′. Avvio aggressivo da parte della formazione di Carlo Ancelotti, determinata a segnare fin dal primo tempo per tentare l’impresa remuntada. Arsenal attento ma pronto a colpire in contropiede, con Unai Emery che si è privato di Mesut Ozil per lanciare due velocisti come Lacazette (7) e Aubameyang (6,5). Buone le chance create dagli azzurri, con Milik (5,5) che spreca clamorosamente un’occasione al 28’: in posizione regolare, il polacco da buona posizione spara fuori di testa. Dopo la buona chance capitata sui piedi di Aubameyang al 31’ e la sostituzione di Aaron Ramsey per infortunio, rimpiazzato da Mkhitaryan, i Gunners passano in vantaggio: straordinaria rete di Lacazette con una punizione dai 25 metri, immobile Meret. Al 42’ i partenopei hanno l’occasione di trovare subito il pari con Callejon (6), ma il tiro dello spagnolo si spegne sul fondo di poco.

PAGELLE NAPOLI ARSENAL: PRIMO TEMPO

VOTO NAPOLI 5,5 Gli azzurri creano e provano a pressare alto fin da subito ma faticano a trovare grosse occasioni da rete, limitati dall’atteggiamento difensivista dell’Arsenal e dalla forma precaria di alcuni cardini del gioco di Carlo Ancelotti. Nulla da fare sulla rete di Lacazette, colpo da fermo da maestro, ma preoccupa la staticità di gioco. MIGLIORE NAPOLI: ALLAN 6,5 Il centrocampista brasiliano è come sempre tra i migliori in campo, un vero lottatore. Il numero 5 prova a farsi notare anche in fase di proposizione, aiutando Callejon sulla fascia destra. PEGGIORE NAPOLI: INSIGNE 5 Lontano anni luce dal “Magnifico” che tutta Napoli conosce: non riesce a saltare l’uomo e non fa la differenza sulla corsia mancina. VOTO ARSENAL 7 Gara perfetta fin qui per la formazione di Unai Emery: attenta in difesa e letale in ripartenza. Strada in discesa, questo Napoli non può impensierirla. MIGLIORE ARSENAL: LACAZETTE 7 Il gol su punizione è una perla, ma l’ex Lione è fondamentale per far salire e rifiatare il resto dei compagni. Prova lodevole. PEGGIORE ARSENAL: TORREIRA 5,5 Tra i migliori nel match d’andata, l’ex Sampdoria perde troppi palloni e rischia grosso di fronte all’aggressività azzurra.

