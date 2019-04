Probabili formazioni Chelsea Slavia Praga/ Quote, nessuna novità per Trpisovsky

Si accenderà questa sera alle ore 21,00 a Stamford Bridge la partita tra Chelsea e Slavia Praga, atteso ritorno dei quarti di finale di Europa league ed è quindi arrivato il momento di considerare pure le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di questo match. A dir il vero però per la sfida di questa sera, benchè la posta in gioco sia altissima non ci attendiamo grandi novità da parte di Sarri come pure di Trpisovsky. La formazione ceca dopo tutto si è comportata benissimo in casa e il tecnico non avrebbe tanto motivo di sostituire i suoi soliti titolari, pur di ritorno dall’impegno in campionato. Potrebbe essere invece tentato a fare qualche cambiamento invece Sarri (che però notoriamente non è molto incline a variazioni): l’1-0 segnato nel turno di andata non è certo un risultato netto, ma i big comunque oggi dovrebbero venir risparmiati dopo le fatiche del match contro il Liverpool. Andiamo allora ad analizzare le probabili formazioni di Chelsea Slavia Praga.

QUOTE E PRONOSTICO

Se prima di considerare le probabili formazioni di Chelsea Slavia Praga volessimo prendere in esame il pronostico vediamo bene che il successo Blues è l’esito più facile. Anche la snai nelle quote per l’1×2 del match ha dato la vittoria di Sarri a 1,33, contro il più elevato 10.00 fissato per il successo dei cechi: il pareggio è stato invece quotato a 5,00.

PROBABILI FORMAZIONI CHELSEA SLAVIA PRAGA

LE MOSSE DI SARRI

Come detto prima potrebbe essere Sarri il più tentato ad effettuare alcuni cambiamenti nel suo schieramento tipo per l’Europa League, inserendo magari qualche titolare in più: la mossa potrebbe però non accadere al via ma solo a match in corso e solo in caso di grande necessità. Per le probabili formazioni di Chelsea Slavia Praga quindi il tecnico dei Blues dovrebbe confermare nuovamente i soliti nomi per le coppe e lo schieramento visto anche nel match di andata in terra ceca. Ecco quindi che di fronte a Arrizabalaga, vedremo ancora una difesa a 4 composta da Rudiger e Christensen al centro e dal duo Azpilicueta-Alonso (match winner all’andata) ai lati esterni. In cabina di regia ovviamente non potrà mancare il solito Jorginho che si accompagnerà questa sera con Kovacic e Barkley. L’attacco del londinesi sarà quindi affidato a Giroud, con Pedro e Willian predisposti ai lati.

LE SCELTE DI TRPISOVSKY

Come Sarri anche Trpisovsky non dovrebbe riservarci alcuna sorpresa per le probabili formazioni di Chelsea Slavia Praga: come detto i cechi si sono ben comportati nel turno di andata e il tecnico dovrebbe quindi premiare gli stessi undici, sempre seguendo il 4-2-3-1 come modulo di partenza. Vedremo allora Kolar sempre tra i pali, con di fronte a sè il duo Ngadjui-Deli al centro e pure i titolari Coufal e Boril sulle fasce, Nessun dubbio in mediana con la coppia composta da Traorè e Kral: toccherà quindi a Sevcik ad agire sulla tre quarti dal primo minuto. In attacco ci sarà poi spazio dal primo minuto per Masopust e Stoch ai lati e al servizio di Olayinka, prima punta.

IL TABELLINO

CHELSEA (4-3-3): 1 Arrizabalaga; 28 Azpilicueta, 2 Rudiger, 27 Christensen, 3 Alonso; 17 Kovacic, 5 Jorginho, 8 Barkley; 11 Pedro, 18 Giroud, 22 Willian. All. Sarri

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): 1 Kolar; 5 Coufal, 13 Ngadjui, 19 Deli, 18 Boril; 27 Traoré, 33 Kral; 28 Masopust, 23 Sevcik, 17 Stoch; 9 Olayinka All. Trpisovsky



