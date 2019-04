Probabili formazioni Eintracht Francoforte Benfica/ Quote, Lage conferma Joao Felix

E’ previsto alle ore 21,00 il fischio d’inizio della partita tra Eintracht Francoforte e Benfica, atteso ritorno dei quarti di finale per l’Europa League, tra le mura della Commerzbank Arena di Francoforte: diamo uno sguardo allora alle probabili formazioni di vedremo in campo questa sera. La sfida è tra le più interessanti del tabellone: se infatti i tedeschi apparivano trai favoriti alla vigilia di questa fase della seconda competizione per continente, va pure detto che la squadra di Hutter ha incassato un sonoro 4-2 nel match di andata a cui sarà ben difficile porre rimedio. Allora poi abbiamo assistito a un incontro davvero scintillante e di certo ci attendiamo grandi cose in campo tedesco anche questa sera: ai due tecnici non saranno concessi errori nello stilare le probabili formazioni di Eintracht Francoforte Benfica.

QUOTE E PRONOSTICO

Considerando ora il pronostico di questo incontro per l’Europa league, vediamo bene che l’esito è incerto: i tedeschi hanno il favore del campo e in casa sanno essere feroci, ma devono recuperare un 2-0 per poter proseguire il proprio cammino nel torneo. Per la sfida però la snai non ha dubbi e nell’1×2 ha concesso ai tedeschi la quota di 1,80 contro la più alta 4,00 assegnata ai lusitani, mentre il pareggio vale 4,00 la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE BENFICA

LE MOSSE DI HUTTER

Per disegnare le probabili formazioni di Eintracht Francoforte il tecnico dovrà ancora una volta fare attenzione a qualche assente di troppo, tra infortunati e squalificati (come N’Dicka). Verrà comunque confermato il 3-4-1-2 come modulo di partenza dove vedremo il solito Trapp fedele tra i pali con di fronte a sè il terzetto composto da Hasebe, Abraham e Hinteregger. In mediana vi sarà spazio poi per Rode e Fernandes al centro, mentre toccherà a Rode e Kostic agire ai lati. In attacco ecco che poi le maglie da titolari cadranno sulle spalle di Jovic e Rebic, con Gacinovic sulla tre quarti.

LE SCELTE DI LAGE

Sarà invece il 4-2-3-1 il modulo di riferimento di Lage che chiaramente non farà a meno dell’11 che così bene ha giocato nel turno di andata di questo scontro di Europa league: la posta in palio è troppo alta oggi in terra tedesca. Ecco quindi che in attacco non potrà mancare un bomber come Joao Felix, supportato sull’estreno da Cervi e Rafa Silva oltre che da Fernandes sulla tre quarti. In mediana spazio dal primo minuto per il duo con Samaris e Fejsa, mentre toccherà a Corchia, Jardel, Ruben Dias e Grimaldo agire in difesa: tra i pali spicca la figura di Vlachodimos, che tante belle cose aveva fatto vedere in Portogallo pochi giorni fa.

IL TABELLINO

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): 31 Trapp; 20 Hasebe, 19 Abraham, 13 Hinteregger; 24 D. Da Costa, 17 Rode, 5 Fernandes, 10 Kostic; 11 Gacinovic; 8 Jovic, 4 Rebic All. Hutter

BENFICA (4-2-3-1): 99 Vlachodimos; 7 Corchia, 33 Jardel, 6 Dias, 3 Grimaldo; 5 Fejsa, 22 Samaris; 27 Rafa Silva, 83 Fernandes, 11 Cervi; 79 Felix All. Lage



