Probabili Formazioni Napoli Arsenal/ Quote, Emery conferma i suoi 11

Dopo il successo in campionato contro il Chievo, Ancelotti ritorna in campo e lo fa tra le mura di casa del San Paolo per la sfida contro l’Arsenal, attesa oggi alle ore 21,00, ritorno dei quarti di finale di Europa league. La posta in palio per il club azzurro è altissima: recuperare il 2-0 subito nel turno di andata in terra inglese non sarà facile ma l’impresa non sarà impossibile specie di fronte al caldo pubblico di casa. Certo la squadra di Emery rimane un ostacolo davvero ostico e al tecnico azzurro non saranno concessi errori nel disegnare le probabili formazioni di Napoli Arsenal. Eppur lo stesso Ancelotti è tentato da un cambio di modulo interessante: dal 3-5-2 visto nel turno di andata a un 4-2-3-1, senza però sottovalutare il classico 4-4-2. Vediamo quindi quali saranno le mosse dei due tecnici per la probabili formazioni di Napoli Arsenal.

QUOTE E PRONOSTICO

Visto il pesante risultato ottenuto nel match di andata, per il Napoli ottenere la qualificazione alle semifinali di Europa League appare complicato. Per la sfida al San Paolo però il pronostico è favorevole agli azzurri: la snai nell’1×2 ha dato al successo campano la quota di 1,75, contro la più alta 4,25 degli inglesi, mentre il pareggio vale 4,00 la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI ARSENAL

LE MOSSE DI ANCELOTTI

Come detto prima, Ancelotti è di fronte un grande dubbio rispetto al modulo: tra le tante soluzioni torva spazio per il 4-2-3-1 provato anche in occasione della partita contro il Chievo pochi giorni fa, che gli permetterebbe di mettere in campo contemporaneamente Insigne, Milik e Mertens, con Callejon come esterno e il bomber polacco ovviamente usato come prima punta. Questo però porterebbe a una riduzione a 2 della mediana, dove troverebbero spazio Allan e Zieliski ma non Fabian Ruiz. Non vi saranno in ogni caso sorprese per la difesa, posta a quattro di fronte al solito Meret: Maksimovic e Koulibaly saranno al centro del reparto difensivo, mentre ai lati le maglie da titolare cadranno sue spalle di Malcuit e Mario Rui.

LE SCELTE DI EMERY

Emery invece pur sperando di recuperare alcuni dei suoi, non ha alcun dubbio sull’11 che sarà in campo questa sera al San Paolo e il tecnico francese pare ben disposto a confermare gli 11 che hanno fatto così bene nel turno di andata di questi quarti di finale di Europa league. Confermando quindi il 3-4-1-2 di pochi giorni fa vedremo sempre Cech fedele tra i pali, con di fronte a sè Papastathopoulos, Koscielny e Monreal. Nella mediana a 4 dei Gunners troveranno spazio dal primo minuto Maitland Niles, Ramsey, Torreira e Kolasinac, pur con alcuni ballottaggi sempre possibili dalla panchina. In attacco Emery consegnerà le maglie da titolari a Aubameyang e Lacazette con Ozil chiamato a giocare sulla trequarti: attenzione però a Mkhitaryan, a disposizione.

IL TABELLINO

NAPOLI (4-2-3-1): 1 Meret: 2 Malcuit, 189 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 20 Zielinsky, 5 Allan; 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne; 99 Milik All. Ancelotti

ARSENAL (3-4-1-2): 1 P. Cech; 5 Papastathopoulos, 6 Koscielny, 18 Monreal; 15 Maitland Niles, 8 Ramsey, 11 Torreira, 31 Kolasinac; 10 Ozil; 14 Aubameyang, 9 Lacazette All. Emery



© RIPRODUZIONE RISERVATA