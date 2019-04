Probabili formazioni Valencia Villarreal / Quote, tante conferme per Marcelino

Si accenderà questa sera alle ore 21,00 la sfida tra Valencia e Villarreal all’Estadio de Mestalla, match di ritorno per i quarti di finale di Europa leaqgue. Secondo atto quindi di questo attesissimo derby tutto spagnolo per un pass alle semifinali del secondo torneo per continente per club: manco a dirlo sono ovviamente i padroni di casa i favoriti oggi e non solo per il grande stato di forma dei pipistrelli, ma soprattutto per il duro 3-1 imposto fuori casa pochi giorni fa nel turno di andata. A Calleja quindi non saranno concessi errori per disegnare le probabili formazioni di Valencia Villarreal e di certo il tecnico del sottomarino potrebbe regalarci qualche novità rispetto allo schieramento visto nel turno di andata. Andiamo quindi a conoscere le mosse due due allenatori.

QUOTE E PRONOSTICO

Come evidenziato prima non ci sorprende che il favore del pronostico sia tutto per i padroni di casa e pure la snai è d’accordo nelle sue quotazioni. Nell’1×2 infatti il successo del Valencia è stato dato a 1,80, contro il più elevato 4,50 fissato per il Villarreal: il pareggio ha meritato la valutazione di 3,75., ma in tal caso sarebbero i pipistrelli a passare il turno.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA VILLARREAL

LE MOSSE DI MARCELINO

Visto il risultato netto imposto nel turno di andata e pure la bella prestazione messa in campo dai suoi, appare ovvio che Marcelino non voglia cambiare troppo per le probabili formazioni di Valencia Villarreal, rispetto all’11 sceso in campo al De la Ceramica. Confermando quindi il 4-4-2, i pipistrelli si affideranno a Neto tra i pali e di fronte al numero 1 si posizioneranno al centro della difesa Garay e Paulista, con Piccini e Gaya adibiti ai lati: attenzione al terzino italiano che ha rimediato un colpo ai reni a inizio settimana. In mediana le maglie da titolari dovrebbero cadere sulle spalle di Parejo e Coquelin, con Soler e Guedes in campo del primo minuto ai lati. Pochi i dubbi di Marcelino pure in attacco, con le due punte Rodrigo e Gameiro.

LE SCELTE DI CALLAJA

Potrebbe invece scombinare la carte Callaja visto il KO rimediato in casa e il pessimo momento generale della squadra dei sottomarino. Tenendo fede al 3-4-1-2 come modulo, il tecnico dovrebbe confermare Fernandez tra i pali, e di fronte al portierone il terzetto composto da Mario Gaspar, Funes Mori e Victor Ruiz. Pochi i dubbi anche sulla mediana dove saranno Cazorla e Caseres a giocare al centro: ai lati del reparto la maglia da titolare sarà consegnata a Fornals e Pedraza. In avanti il Villarreal si affiderà poi a Iborra sulla trequarti: sarà poi occasione dal primo minuto per l’ex rossonero Bacca e Moreno.

IL TABELLINO

VALENCIA (4-4-2): 13 Neto; 21 Piccini, 24 Garay, 5 Paulista, 14 Gayà; 8 Soler, 10 Parejo, 17 Coquelin, 7 Guedes; 19 Rodrigo, 9 Gameiro All. Marcelino

VILLARREAL (3-4-1-2): 13 Fernandez; 2 Gaspar, 4 Funes Mori, 6 Victor Ruiz; 8 Fornals, 19 Cazorla, 5 Caseres, 16 Pedraza; 10 Iborra; 9 Bacca, 7 G. Moreno All. Calleja



© RIPRODUZIONE RISERVATA