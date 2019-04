Pronostici Europa League/ Quote e scommesse sulle partite (ritorno quarti di finale)

Ecco un nuovo appuntamento con i pronostici di Europa League 2018-2019: giovedì 18 aprile (tutte alle ore 21:00) si giocano le quattro partite che valgono come ritorno dei quarti di finale, e allora con l’aiuto dei bookmaker possiamo valutare quali siano le scommesse che regolano le sfide. Il focus della nostra attenzione è ovviamente sullo stadio San Paolo, dove il Napoli è chiamato a ribaltare la sconfitta dell’andata subita per mano dell’Arsenal; anche le altre quattro sfide però sono particolarmente interessanti, e dunque sarà interessante analizzare correttamente quali formazioni siano favorite per l’accesso alle semifinali che, ricordiamo, sono già state formate in sede di sorteggio dei quarti (ovviamente come tabellone virtuale). Accomodiamoci dunque, e vediamo con i pronostici di Europa League come potrebbero terminare queste quattro sfide di giovedì sera.

PRONOSTICO NAPOLI ARSENAL

Non sarà affatto semplice rimontare uno 0-2: al Napoli servirà vincere 3-0 perchè la regola del gol in trasferta impedisce di ottenere un successo con due reti di margine subendone almeno uno. C’è chiaramente anche l’eventualità dei tempi supplementari: se la partita del San Paolo terminasse 2-0 per gli azzurri l’agenzia di scommesse Snai vi farebbe guadagnare una somma pari a 10,00 volte quanto messo sul piatto. Nel pronostico secco invece le quote sono chiaramente più basse, ma il Napoli resta ampiamente favorito: il segno 1 per la sua vittoria porta in dote una vincita corrispondente a 1,75 volte la cifra investita, contro il valore di 4,25 posto sul segno 2 per il successo esterno dell’Arsenal. L’eventualità del pareggio vi farebbe guadagnare 4,00 volte la puntata, dovrete scommettere sul segno X e ovviamente per la squadra di Carlo Ancelotti questo risultato sarebbe negativo con qualunque punteggio, perchè sancirebbe l’eliminazione ai quarti di finale di Europa League.

PRONOSTICO CHELSEA SLAVIA PRAGA

Sarà davvero interessante questa partita: i Blues erano largamente favoriti quando c’è stato il sorteggio dei quarti e lo sono a maggior ragione adesso, perchè nella capitale della Repubblica Ceca hanno vinto 1-0 nel finale. Una partita sofferta, ma quel che conta è il risultato: adesso per qualificarsi lo Slavia Praga dovrà vincere 2-0 a Stamford Bridge, ma già l’eventualità di una vittoria (al netto del punteggio) vale 10,00 volte la puntata secondo la Snai. Se guardiamo invece il risultato esatto, l’eventualità di uno 0-2 vi farebbe guadagnare addirittura 55,00 volte la somma investita; il Chelsea, la cui vittoria vale solo 1,33 volte la puntata (segno 1), arriva da una sconfitta per 2-0 ma era in trasferta e soprattutto sul campo del Liverpool, che ha ben altri valori in campo rispetto ai cechi; sia come sia l’eventualità del pareggio è quella che viene regolata dal segno X e porterebbe in dote una vincita corrispondente a 5,00 volte la giocata. Un risultato che qualificherebbe il Chelsea alla semifinale di Europa League; se i Blues non vorranno spingere troppo, potrebbe anche capitare…



