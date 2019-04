Risultati Europa League/ Diretta gol live ritorno quarti: impresa Napoli? (18 aprile)

Con l’appuntamento dei risultati di Europa League 2018-2019 studiamo le quattro partite che, giovedì 18 aprile alle ore 21:00, valgono come ritorno dei quarti di finale: stiamo allora per conoscere gli accoppiamenti delle semifinali che il tabellone ha già formato, naturalmente il focus è su Napoli-Arsenal che vede i partenopei partire dalla scomoda sconfitta per 0-2 maturata una settimana fa. Carlo Ancelotti cerca un’impresa, così anche altre squadre: Valencia-Villarreal appare la più decisa, Chelsea-Slavia Praga non ci va molto lontano anche se i Blues devono fare i conti con un avversario tosto e sorprendente, Eintracht-Benfica è stata pirotecnica all’andata e così potrebbe essere questa sera, anche se eventualmente con un esito diverso per quello che si è visto anche al Da Luz. Vedremo allora come andranno le cose in queste partite; aspettando i risultati di Europa League possiamo comunque fare un rapido excursus attraverso i temi principali del ritorno dei quarti.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA SITUAZIONE

Come detto nel presentare i risultati di Europa League, è naturalmente il Napoli che dobbiamo seguire con attenzione: ormai i partenopei non hanno altro obiettivo se non vincere questo torneo, con la qualificazione alla prossima Champions League già archiviata e uno scudetto che, se anche non aritmeticamente assegnato, ha preso ormai la direzione della Juventus salvo un crollo bianconero che assumerebbe dimensioni epocali. Ancelotti vuole l’Europa League, che sarebbe un trofeo in più nella sua sconfinata bacheca; dovrà però rimontare l’Arsenal vincendo 3-0, il suo Napoli ha le capacità per farlo ma non dovrà ripetere il pessimo primo tempo dell’Emirates. Idealmente si continua a viaggiare verso un possibile incrocio con il Chelsea di Maurizio Sarri, che arriverebbe soltanto in finale: i Blues hanno sofferto tanto a Praga ma hanno avuto ragione dello Slavia con un gol maturato a quattro minuti dal 90’, la possibile semifinale è vicina ma chiaramente non bisogna mollare la presa. Il derby spagnolo appare come detto risolto, mentre la sfida della Commerzbank Arena minaccia di essere davvero bella: il Benfica parte in vantaggio, l’Eintrach dà l’ampia sensazione di poterla ribaltare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE, RITORNO QUARTI

ore 21:00 Chelsea-Slavia Praga (andata 1-0)

ore 21:00 Eintracht-Benfica (andata 2-4)

ore 21:00 Napoli-Arsenal (andata 0-2)

ore 21:00 Valencia-Villarreal (andata 3-1)



