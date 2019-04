Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol live girone A (36^ giornata)

I risultati di Serie C 2018-2019 entrano nella 36^ giornata: ne mancano tre al termine della stagione regolare e le partite cui assisteremo giovedì 18 aprile sono quelle del girone A. Il torneo anticipa in vista della Pasqua: possiamo allora andare a vedere quali sono le sfide che ci attendono in questo intenso giorno, perchè si comincia nel primo pomeriggio ma il grosso delle sfide arriveranno la sera. Alle ore 14:30 spazio a Gozzano-Juventus U23, poi alle ore 16:30 avremo Cuneo-Albissola; quello che possiamo considerare il terzo anticipo si gioca alle ore 19:900 ed è Siena-Carrarese, poi alle ore 20:30 il programma si completerà con Alessandria-Pro Patria, Entella-Arezzo, Lucchese-Piacenza, Olbia-Novara, Pisa-Pontedera e Pistoiese-Pro Vercelli. Sta diventando fantastica la lotta per la promozione diretta, ma anche le corse che riguardano altri obiettivi sono particolarmente interessanti; studiamo allora la situazione in questo girone A.

RISULTATI SERIE C: LA SITUAZIONE

Con un partita giocata in più, il Pisa può ancora essere grande protagonista nei risultati di Serie C: i nerazzurri inseguono a -3 l’Entella e -4 il Piacenza, e attenzione perchè queste due squadre giocheranno la sfida diretta il prossimo martedì. Se gli emiliani ci sperano, i toscani possono fare lo stesso: un pareggio al Garilli potrebbe portare la squadra di Luca D’Angelo ad un passo dalla Serie B diretta, a patto ovviamente che oggi venga battuto il Pontedera – che cerca l’ultimo scatto per prendersi i playoff – e le prime due della classe rallentino. Il Piacenza rischia perchè è ospita di una Lucchese che potrebbe ancora salvarsi direttamente; l’Entella invece ospita un Arezzo già sicuro dei playoff ma che vuole sistemare la sua classifica, provando eventualmente a prendersi subito la fase nazionale dei playoff e difendendosi da chi arriva alle sue spalle. Discorso post season chiuso per le squadre tra il dodicesimo e il sedicesimo posto: virtualmente già salve, queste cinque formazioni hanno ben poco da dire al resto del girone A di Serie C ma ora vedremo come eventualmente termineranno la loro stagione.

RISULTATI SERIE C GIRONE A

ore 14:30 Gozzano-Juventus U23

ore 16:30 Cuneo-Albissola

ore 19:00 Siena-Carrarese

ore 20:30 Alessandria-Pro Patria

ore 20:30 Entella-Arezzo

ore 20:30 Lucchese-Piacenza

ore 20:30 Olbia-Novara

ore 20:30 Pisa-Pontedera

ore 20:30 Pistoiese-Pro Vercelli

CLASSIFICA GIRONE A

Entella* 66

Piacenza* 65

Pisa 65

Carrarese 59

Arezzo, Pro Vercelli 58

Siena 56

Pro Patria 53

Novara 46

Pontedera 44

Alessandria 39

Juventus U23 36

Olbia 35

Pistoiese 34

Gozzano 33

Arzachena (-1) 30

Albissola 26

Cuneo (-21) 24

Lucchese (-18) 23

* una partita in meno



