Video/ Porto Liverpool (1-4): highlights, i Reds dilagano al Do Dragao

Nessun problema per Jurgen Klopp nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions league: il Liverpool ha battuto agilmente per 4-1 il Porto al Estadio Do Dragao, staccando il biglietto per la semifinale di coppa. Come si vede nel video di Porto Liverpool, gli inglesi, che già partivano favoriti con il 2-0 segnato all’andata ci hanno messo poco a prendere in mano il pallino del match: per i lusitani le cose si sono fatte difficili già al 26’ con il gol di Mane. E’ però nel secondo tempo che i Reds dilagano e per la compagine di Conceicao sfuma completamente il sogno della semifinale. Al 65’ ecco infatti la rete del 2-0 e del 4-0 complessivo dello scontro diretto, segnata da Salah: presto sono poi Firmino al 77’ e Van Dijks al 84’ a firmare la disfatta lusitana. Solo Militao al 69’ segna il gol della bandiera per il Porto ma ormai il verdetto è siglato.

LE STATISTICHE

Dando ora uno sguardo pure alle statistiche prima di esaminare azione su azione il match con il video di Porto Liverpool, vediamo bene che i lusitani sono rimasti ben vivi nonostante il risultato negativo. Il Porto ha messo a bilancio infatti il 52% del possesso palla con pure 20 tiri di cui 8 indirizzati verso lo specchio avversario: ci aggiungiamo poi 14 punizioni, 6 corner, una sola parata e ben 361 passaggi completati sui 479 totali. Partita contratta invece nel confronto per il Liverpool, che pure ha segnato molto di più ieri sera. Le statistiche dei Reds ci raccontano del solo 48% del possesso palla, 11 tiri di cui 5 a target oltre che 20 punizioni, 3 calci d’angolo e 7 parate. Gli inglesi inoltre hanno completato 349 passaggi sui 464 realizzati in totale.

VIDEO PORTO LIVERPOOL, HIGHLIGHTS



© RIPRODUZIONE RISERVATA