Diretta Atp Montecarlo 2019/ Fognini Coric, Sonego Lajovic streaming video e tv

Nel torneo Atp Montecarlo 2019, arrivato ai quarti di finale, sveliamo il programma di venerdì 19 aprile con i match che come sempre iniziano alle ore 11:00 e ci forniranno il quadro dei semifinalisti: la grande speranza dell’Italia è che tra questi compaia anche Lorenzo Sonego, ventiduenne piemontese che ha disputato tre ottime partite fino a qui e si è regalato un sogno. Oggi Lorenzo giocherà quella che è la partita più importante della carriera: il suo avversario per un posto in semifinale è Dusan Lajovic, sfidante ostico ma, almeno sulla carta, più abbordabile di Dominic Thiem sorpreso e battuto ieri. Il serbo non vale l’austriaco sulla terra rossa ma il 6-3 6-3 degli ottavi va comunque tenuto in conto; in caso di vittoria Sonego potrebbe addirittura sfidare il numero 1 Novak Djokovic, che prima però dovrà battere il giovane russo Daniil Medvedev. Attenzione però, perchè non è finita: ai quarti c’è anche Fabio Fognini che ha demolito le speranze di Alexander Zverev e che ora giocherà contro il croato Borna Coric, il che naturalmente significa che per l’Italia del tennis aumentano le speranze di centrare non solo la qualificazione alla semifinale, ma anche una finale e, chissà, magari il titolo Master 1000. Troveremo in campo anche Rafa Nadal, il numero 2 Atp e campione in carica qui nel Principato; stiamo arrivando alle battute conclusive di questo torneo Atp Montecarlo 2019 e dunque non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose in questi quattro match.

Nel torneo Atp Montecarlo 2019, come abbiamo detto, vedremo in campo anche Rafa Nadal: undici volte campione nel Principato, lo spagnolo va a caccia dell’ennesimo titolo sulla terra rossa e se la vedrà con Guido Pella. Sfida molto interessante tra due giocatori mancini; l’argentino ha purtroppo eliminato il nostro Marco Cecchinato dopo la vittoria contro Marin Cilic (testa di serie numero 7, ma certamente meno performante su questo tipo di superficie) mentre Nadal ha avuto le sue gatte da pelare con Grigor Dimitrov, che nel primo set gli ha cancellato un break di vantaggio minacciando di rendere più ostica la partita. Non c’è dubbio alcuno che Nadal sia ancora il grande favorito per il titolo, anche se si è presentato a Montecarlo con una condizione non esattamente scintillante e giorno per giorno deve scoprire quale sia il suo livello fisico; la speranza di tutti gli appassionati di tennis è quella di vivere l’ennesima finale tra lui e Djokovic, l’Italia ha molto probabilmente idee diverse e allora come sempre sarà il campo a essere giudice supremo della situazione, noi ci prepariamo ad un’altra bella giornata con il torneo Atp Montecarlo 2019.



