Diretta Civitanova Trento/ Streaming video Rai: la Lube bissa in gara 2? (play off)

Civitanova Trento, diretta dagli arbitri Simone Santi e Ilaria Vagni, è la partita di volley maschile in programma oggi venerdi 19 aprile all’Eurosuole Forum: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30 di fronte al calorosissimo pubblico della Lube. Atto numero due della corsa alla finale scudetto: si gioca oggi con la diretta Civitanova Trento la tanto attesa gara 2 delle semifinali dei play off della Serie A1, un’occasione unica quindi per riaprire la striscia o per mettere definitamente spalle al muro l’avversario, facendo conto che però in questa parte del tabellone finale della Superlega si giocherà al meglio delle cinque partite. In ogni caso la sfida di questa sera è di sicuro grandissimo valore: oltre alla posta in palio non si può certo scordare il valore dei due club oltre ai protagonisti chiamati in campo, fino pure ai risultati raccolti finora e che pure si sono contesi, come ad esempio il mondiale per club, nella stagione in corso, o la semifinale di Coppa Italia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Civitanova Trento sarà visibile in diretta tv e in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana e naturalmente ci farà vivere anche tutte le emozioni dei play off scudetto della Serie A1 di volley. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Civitanova Trento. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA CIVITANOVA TRENTO: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Ricordati per sommi capiti i motivi che rendono la diretta Civitanova Trento così speciale, non possiamo non ricordare pure la posta in gioco, arrivati in gara 2 delle semifinali dei play off scudetto. Come detto, in questa parte del tabellone si gioca al meglio delle 5 partite ma oggi vincere è davvero fondamentale, specie a livello mentale. Forte del successo trovato in gara 2 (sia solo al tie break e pur con una prestazione non impeccabile) per la Lube una vittoria oggi significherebbe mettere spalle al muro uno dei rivali di sempre e quindi un’ulteriore iniezione di fiducia per gara 3 che a quel punto sarebbe decisiva per ottenere il pass della finale. Pure per Trento la posta in palio è enorme: benchè la squadra di Lorenzetti ci abbia abituati in stagione a grandi rimonte e prestazioni spettacolari, di certo l’Itas non vuole doversi giocare tutto in gara 3. Ecco perché Giannelli e compagni ci tengono particolarmente ad espugnare l’Eurosuole forum questa sera: la sfida si riaprirebbe sul 1-1 pari e di certo sarebbe un bel colpo per i cucinieri il venir sconfitti di fronte alla propria gente. Staremo a vedere che dirà il campo.



