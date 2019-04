Diretta Napoli Inter Primavera/ Streaming video e tv: punti pesanti in palio

Napoli Inter Primavera, diretta dall’arbitro Luigi Carella della sezione Aia di Bari, sarà una partita valida per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. In occasione della Pasqua il programma è anomalo e molte partite sono in programma già oggi, venerdì 19 aprile: per Napoli Inter Primavera l’appuntamento sarà alle ore 15.00. La classifica ci dice che la posta in palio sarà davvero alta in questo affascinante Napoli Inter Primavera: i partenopei infatti, pur essendo noni con 32 punti, sono ancora pienamente in corsa per il sesto posto, l’ultimo utile per accedere ai playoff. L’Inter invece è seconda a quota 47, per i nerazzurri si tratta di difendere questo prezioso posto d’onore che varrebbe l’accesso immediato alle finali scudetto senza passare dai già citati playoff. Di recente l’Inter Primavera ha ottenuto altri successi prestigiosi, come quello contro la Roma e poi nel derby contro il Milan, tuttavia il Napoli si gioca molto oggi e cercherà di sfruttare anche il fattore campo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Napoli Inter Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 15.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI INTER PRIMAVERA

Vediamo adesso quali sono le probabili formazioni per Napoli Inter Primavera. Roberto Baronio dovrebbe schierare i partenopei secondo il modulo 3-4-1-2, dunque ipotizziamo Zanoli, Manzi e Senese nella retroguardia a tre davanti al portiere D’Andrea, poi a centrocampo una linea a quattro con Mezzoni, Lovisa, Mamas e Zanon da destra a sinistra, infine in attacco il trequartista Labriola alle spalle delle due punte Palmieri e Sgarbi. La replica dell’Inter di Armando Madonna invece dovrebbe prevedere il 4-3-3, con questi possibili interpreti: Dekic in porta, Zappa terzino destro, Rizzo e Nolan difensori centrali e Corrado a sinistra per completare la retroguardia; a centrocampo il terzetto formato da Burgio, Roric e Schirò, infine il tridente d’attacco con gli esterni Merola ed Esposito ai fianchi della prima punta Colidio.



