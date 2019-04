Diretta Roma Torino Primavera/ Streaming video e tv: obiettivo secondo posto

Roma Torino Primavera, diretta dall’arbitro Gianpiero Miele della sezione Aia di Nola, si gioca alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, venerdì 19 aprile 2019. La venticinquesima giornata del campionato Primavera 1 vede infatti molte partite in programma già oggi, Venerdì Santo, perché poi nessuno scenderà in campo a Pasqua. Di certo proprio Roma Torino Primavera sarà il big-match di questo turno pasquale e la classifica ci mostra chiaramente il perché: i granata sono quarti con 43 punti, i giallorossi invece sono quinti con una sola lunghezza di ritardo, entrambe però hanno una partita da recuperare e di conseguenza possono ancora puntare al secondo posto attualmente dell’Inter, che garantirà l’accesso alle finali scudetto senza passare dai playoff. Non sono però concessi passi falsi se si vuole inseguire questo obiettivo: il Torino dunque deve mettersi alle spalle la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia, mentre la Roma poche giornate fa ha perso proprio contro i nerazzurri e adesso deve vincere se vuole continuare a inseguirli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Roma Torino Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 13.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO PRIMAVERA

Andiamo adesso ad analizzare le probabili formazioni per Roma Torino Primavera. Nel 4-3-3 giallorosso di Alberto De Rossi potremmo vedere titolari Fuzato in porta e la linea di quattro difensori con Parodi, Santese, Cargnelutti e Semeraro da destra a sinistra; a centrocampo invece sono Greco, Pezzella e Riccardi i possibili titolari, infine nel tridente schieriamo le due ali D’Orazio e Cangiano in appoggio alla prima punta Celar. Mister Federico Coppitelli dovrebbe invece schierare il Torino con il 3-4-1-2: Sportelli, Ferigra e Singo nella difesa a tre davanti al portiere Gemello; a centrocampo il quartetto formato da Gilli, De Angelis, Onisa e Petrungaro, con Kone invece in posizione più avanzata per agire da trequartista in appoggio ai due attaccanti, Belkheir e Rauti.



