Diretta Sampdoria Fiorentina Primavera/ Streaming video e tv: obiettivi opposti

Sampdoria Fiorentina Primavera, diretta dall’arbitro Matteo Gualtieri della sezione Aia di Asti, è la partita in programma alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, venerdì 19 aprile 2019, per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1, che sta vivendo il suo turno precedente le festività della Pasqua. La classifica del massimo campionato giovanile ci dice che in Sampdoria Fiorentina Primavera si affronteranno squadre con ambizioni ben differenti. I viola hanno da poco vinto la Coppa Italia Primavera e sono terzi con 44 punti e una partita da recuperare, dunque possono certamente puntare anche al secondo posto che varrà l’ammissione alle finali scudetto senza dover passare dai playoff. La Sampdoria invece, pur reduce da alcuni ottimi risultati come una vittoria sul Torino e il pareggio contro l’Inter, ha 26 punti in classifica, di conseguenza i blucerchiati sono ancora pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere e avrebbero bisogno quindi un altro risultato di prestigio contro una big come la Fiorentina.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sampdoria Fiorentina Primavera in diretta tv sarà visibile oggi su Sportitalia, naturalmente alle ore 17.00, in questo caso sia sul canale in chiaro (numero 60) sia al numero 225 di Sky: Sportitalia in questa stagione è sempre più la casa del campionato Primavera, del quale trasmetterà un gran numero di incontri per ciascuna giornata. Per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo anche la diretta streaming video disponibile sul sito di Sportitalia, oltre ai riferimenti ufficiali delle due società che sicuramente ci terranno informati sull’andamento della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FIORENTINA PRIMAVERA

Andiamo adesso a scoprire le probabili formazioni attese per Sampdoria Fiorentina Primavera. Simone Pavan dovrebbe schierare i blucerchiati con il modulo 4-2-3-1: Doda, Veips, Sorensen e Campeol da destra a sinistra nella difesa a quattro davanti al portiere Krapikas; in mediana la coppia formata da Ejjaki e Casanova, mentre il trequartista Bahlouli e i due esterni Yayi Mpie e Scarlino agiranno in appoggio al centravanti Prelec. Quanto ai viola, l’allenatore Emiliano Bigica potrebbe proporre il 4-3-3 con Ghidotti in porta, protetto dalla linea difensiva a quattro con Ponsi, Gillekens, Antzoulas e Simonti da destra a sinistra. A centrocampo collochiamo Beloko, Lakti e Hanuljak, mentre il tridente d’attacco dovrebbe vedere le ali Montiel e Koffi più la prima punta Vlahovic.



