Probabili formazioni Juventus Fiorentina/ Diretta tv, Allegri in campo coi big

Dopo il KO in Champions league, la Juventus torna in campo a Torino contro la Fiorentina per la Serie A, ma lo farà solo domani sera alle ore 18,00, per la 33^ giornata di campionato. Obbiettivo certo di Allegri non sarà solo quello di trovare il punto che gli manca per conquistare l’ennesimo scudetto di fila, ma pure vincere mettendo in campo una prestazione importante, per ritrovare morale e motivazione dopo l’esclusione della Coppa. Ecco perchè Montella dovrà fare molta attenzione a stilare le probabili formazioni di Juventus Fiorentina: la viola si troverà un avversario davvero ostico di fronte domani sera. Pure Allegri però non potrà sottovalutare l’avversario: i toscani dopo il pareggio ottenuto con il Bologna del precedente turno di campionato , sono davvero affamati di successi e Montella non vede l’ora di fare una vittima eccellente. Andiamo quindi a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Fiorentina.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Prima di conoscere le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Juventus Fiorentina, andiamo a ricordare a tutti gli appassionati come sarà possibile seguire il match di domani. La partita non verrà trasmessa in diretta tv: avrete la possibilità di assistere alla partita di Serie A soltanto sulla nuova piattaforma DAZN, che fornisce tre gare per ciascun turno del massimo campionato. Abbonandovi al servizio potrete godere della diretta streaming video su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone; in alternativa potrete collegare uno di questi dispositivi alla televisione tramite Chromecast, ma anche installare l’applicazione sullo schermo qualora possiate disporre di una smart tv con connessione a internet.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS FIORENTINA

LE MOSSE DI ALLEGRI

Per le probabili formazioni di Juventus Fiorentina è assai probabile che Allegri decida di schierare i suoi pezzi da novanta, o almeno quelli che sono a sua disposizione, visto che l’infermeria non rimane affatto vuota anche alla viglia della 33^ giornata di Serie A. La voglia di ritornare a vincere è tanta e l’emozione dello scudetto potrebbe spazzare via i malumori del match contro l’Ajax. Ecco quindi che in difesa dal primo minuto vedremo ancora Szczesny tra i pali e di fronte al numero 1 polacco ritroveranno spazio Bonucci e Rugani (Chiellini è ancora infortunato), con Cancelo e Alex Sandro chiamati a coprire le fasce. Nulla di intentato pure in mediana con Pjanic in cabina di regia e con a fianco dal primo minuto di gioco Bentancur e Matuidi. In attacco appare difficile che vedremo già Mandzukic: toccherà a Cuadrado con Cristiano Ronaldo e Bernardeschi assumersi la responsabilità del reparto offensivo, anche se Allegri ha dalla sua sempre il jolly Moise Kean.

LE SCELTE DI MONTELLA

Per le probabili formazioni di Juventus Fiorentina è invece fattibile che Montella scelga ancora di schierare i suoi sul 3-5-2 visto in campo contro il Bologna nella precedente giornata di campionato. In tal caso, di fronte a Lafont avremo una difesa a tre capeggiata da Pezzella, dove troveranno posto dal primo minuto di gioco anche Milenkovic e Ceccherini. Sarà quindi poi davanti un ‘ampio centrocampo a 5 dove il terzetto al centro vedrà Gerson, Veretout e Benassi, benché certo rimangano in ballottaggio Edimilson e Dabo: nessun dubbio nel consegnare le maglie da titolari sulle fasce con Chiesa e Biraghi. Pure in attacco il tecnico pare ben sicuro delle proprie scelte: saranno Simeone e Muriel le due bocche di fuoco domani a torino.

IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 1 Szczesny; 20 Cancelo, 19 Bonucci, 24 Rugani, 12 Alex Sandro; 30 Bentancur, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 16 Cuadrado, 7 Ronaldo, 33 Bernardeschi All. Allegri

FIORENTINA (3-5-2): 1 Lafont; 47 Milenkovic, 20 Pezzella, 5 Ceccherini; 25 Chiesa, 24 Benassi, 17 Veretout, 8 Gerson, 3 Biraghi; 9 Simeone, 29 Muriel All. Montella.



