Probabili formazioni Parma Milan/ Diretta tv, D’Aversa ritrova Bruno Alves (Serie A)

Si accenderà solo domani alle ore 12,30 tra le mura dello Stadio Tardini il match tra Parma e Milan, atteso incontro per 33^ giornata di Serie A, di cui ora è tempo di esaminare le probabili formazioni. Se sulla carta la partita non pare troppo entusiasmante, in realtà i tre punti messi in palio fanno parecchia gola e D’Aversa come Gattuso non potranno commettere errori nello stilate le probabili formazioni di Parma Milan. I ducali infatti abbisognano di un successo dopo il pareggio a reti bianche rimediato contro il Sassuolo, per mettere in sicurezza la propria permanenza nel primo campionato italiano anche l’anno prossimo. Simile discorso vale anche per i rossoneri che invece devono mettere in cassaforte il quarto posto in classifica e quindi la convocazione alla prossima edizione di Champions League. Non sarà quindi un match banale quello di domani: andiamo a vedere allora quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Parma Milan.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la partita tra Parma e Milan sarà trasmessa domani alle ore 12,30 in diretta tv da Sky, essendo una delle partite disponibili sulla televisione satellitare per questa giornata di Serie A. I canali di riferimento saranno Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251, inoltre gli abbonati avranno a disposizione anche la possibilità della diretta streaming video che sarà garantita tramite il servizio Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA MILAN

LE SCELTE DI D’AVERSA

Per le probabili formazioni di Parma Milan, il tecnico italiotedesco non dovrebbe discostarsi dal solito 4-3-3, considerato poi che per la 33^ giornata di Serie A D’Aversa ritrova pure alcuni dei suoi titolari fissi come Bruno Alves. Oltre al capitano vedremo quindi in difesa domani pomeriggio dal primo minuto Gagliolo e Iacoponi con uno tra DiMarco e Bastoni a completare il reparto difensivo posto di fronte a Sepe, fedele tra i pali. In mediana sarà invece reparto a tre dove verranno confermati dal primo minuto di gioco Kucka e Barillà: attenzione però al ballottaggio tra Scozzarella e Rigoni, con pure Stulac sempre a disposizione dalla panchina. In attacco invece D’Aversa dovrà valutare se inserire Gervinho dal primo minuto: in tal caso saranno Ceravolo e Sporcati a completare il tridente, considerando che Siligardi pochi giorni fa si è fermato per una contusione.

LE MOSSE DI GATTUSO

Terminati gli esperimenti in casa rossonera, Gattuso dovrebbe tornare al solito 4-3-3, dove però sono due i principali casi dubbi, che riguardano la difesa, ovvero la presenza di Donnarumma e Romagnoli. Il portiere pare che si sia completamente rimesso dall’ultimo infortunio rimediato con la Juventus, ma sarà solo il tecnico calabrese a decidere i tempi e le modalità di rientro del numero 99: in tal caso è sempre pronto Reina. Per quanto riguarda il capitano ricordiamo che Romagnoli ha rimediato una botta, ma di fatto dovrebbe essere comunque in campo domani. Oltre a ciò non vi sono grandi problemi a stilare la probabile formazione rossonera. In difesa il reparto a 4 verrà completata da Musacchio, Ricardo Rodriguez e Calabria, mentre in mediana le maglie da titolari saranno sulle spalle di Kessie, Bakayoko e Calhanoglu. In attacco, considerata l’assenza quasi certa di Paquetà ecco che saranno Borini e Suso a far da sostegno a Piatek, come al solito prima punta.

IL TABELLINO

PARMA (4-3-3): 55 Sepe; 2 Iacoponi, 22 Bruno Alves, 28 Gagliolo, 3 Dimarco; 87 Kucka, 21 Scozzarella, 17 Barillà; 93 Sprocati, 9 Ceravolo, 27 Gervinho All. D’Aversa.

MILAN (4-3-3): 25 Reina; 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez; 79 Kessiè, 14 Bakayoko, 10 Calhanoglu; 8 Suso, 19 Piatek, 11 Borini All. Gattuso



