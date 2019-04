Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Quagliarella è sempre al comando

La classifica marcatori di Serie A vede sempre al comando Fabio Quagliarella: il veterano attaccante della Sampdoria è il capocannoniere del massimo campionato a quota 21 gol anche se è rimasto a secco nell’ultima giornata, con i blucerchiati comunque vittoriosi contro il Milan di Krzysztof Piatek, che a livello individuale è uno dei principali inseguitori di Quagliarella. La loro sfida era attesissima ma è finita 0-0 a livello individuale, nessuno dei due di conseguenza ha approfittato dello stop per infortunio di Cristiano Ronaldo, che però dovrebbe saltare almeno altre due partite di campionato. Di conseguenza, l’obiettivo di CR7 di vincere la classifica marcatori già al primo anno di Serie A si annuncia complicata, perché sono tanti ed agguerriti i candidati al trono di capocannoniere, a cominciare appunto da Quagliarella e Piatek, un veterano italiano e il nome nuovo tra gli stranieri arrivati in Serie A nella scorsa estate.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LA RISALITA DI DUVAN ZAPATA

Sono quattro i candidati forti al primato nella classifica marcatori di Serie A. Abbiamo già parlato di Quagliarella, Cristiano Ronaldo e Piatek, ci resta da citare Duvan Zapata che è stato l’unico dei primi quattro a segnare nella scorsa giornata. Per l’attaccante colombiano dell’Atalanta una bellissima doppietta contro il Parma, in questo modo è salito a quota 19 gol agganciando proprio CR7 e il rossonero. Stagione da favola per Zapata sotto la guida di Gian Piero Gasperini: ricordiamo anche tre gol in Coppa Italia e due nei preliminari di Europa League, il totale fa 24 ed è impressionante per chi in Italia non era mai amato oltre quota 11 reti in una stagione. Nel mirino ci sono i 24 gol di Filippo Inzaghi che sono il migliore bottino di sempre per un attaccante dell’Atalanta in un singolo campionato di Serie A, con l’aiuto di un ispiratore come il Papu Gomez non dovrebbe essere un’impresa impossibile…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

21 gol: Quagliarella (Sampdoria)

19 gol: Zapata (Atalanta), C. Ronaldo (Juventus), Piatek (Milan)

16 gol: Milik (Napoli)

13 gol: Caputo (Empoli), Immobile (Lazio)

11 gol: Petagna (Spal)

10 gol: Pavoletti (Cagliari), Mertens (Napoli), Gervinho (Parma), Belotti (Torino)



