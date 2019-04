Consigli Fantacalcio Serie A/ Dritte per la 30^ giornata: Zapata il nome caldo

Il campionato prosegue senza sosta, dunque eccoci di nuovo pronti a darvi i nostri consigli Fantacalcio Serie A per le partite in programma nella 30^ giornata, che sarà un turno infrasettimanale. Si comincia già oggi con due anticipi, Milan Udinese e Cagliari Juventus. A San Siro sono particolarmente attesi Donnarumma e Piatek, il portiere atteso al riscatto dopo l’errore di Marassi e l’attaccante a secco nelle ultime due sconfitte rossonere, ma i padroni di casa dovranno stare particolarmente attenti a Mandragora e Pussetto, due giocatori che sono in grande forma fra i bianconeri di Igor Tudor. Alla Sardegna Arena citazioni d’obbligo fra i padroni di casa per Barella, Joao Pedro e per Pavoletti che rientra da un turno di squalifica, nella Juventus naturalmente ecco Kean ma ricordatevi che Cristiano Ronaldo e Dybala saranno entrambi assenti. Il programma del mercoledì inizierà con Empoli Napoli: per i toscani citiamo Krunic e Caputo, nel Napoli ecco naturalmente Milik che in questo momento è la certezza dell’attacco, ma proviamo anche a indicare in Verdi un nome meno gettonato di solito.

CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: TUTTE LE PARTITE

In prima serata ecco Frosinone Parma: ciociari all’ultima spiaggia, il contributo di Ciofani dovrà essere importante, mentre fra gli emiliani indichiamo Bruno Alves come leader della difesa più il solito Gervinho in attacco. Ecco poi Genoa Inter: per il Grifone un nome caldo potrebbe essere Kouame, senza dimenticare il grande ex Pandev, che però potrebbe partire dalla panchina, tra i nerazzurri scegliamo Politano e Vecino, tra i migliori in un periodo non facile per Luciano Spalletti. Sta d’altronde ancora peggio Claudio Ranieri: per Roma Fiorentina proviamo ad indicare Zaniolo e Perotti per i giallorossi, mentre nei viola citazioni d’obbligo per Benassi, Muriel e Simeone. Spal Lazio è invece sfida tra due squadre in forma: per i ferraresi possiamo segnalare in particolare Vicari, Kurtic e Petagna, mentre per Simone Inzaghi naturalmente è fondamentale il ritorno a grandi livelli di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. In Torino Sampdoria citiamo Izzo e Baselli tra i granata, l’immancabile Quagliarella ma proviamo ad indicare anche Saponara invece tra gli uomini di Marco Giampaolo. Infine i posticipi del giovedì: in Sassuolo Chievo vi indichiamo Boga e Bourabia per i padroni di casa, spendiamo il nome di Giaccherini invece per i padroni di casa ormai quasi spacciati. In Atalanta Bologna Pulgar e Orsolini proveranno a dare fastidio ai padroni di casa, che però possono contare su tante certezze, in particolare Freuler, il Papu Gomez e naturalmente il bomber Duvan Zapata.

