Diretta Alessandria Pro Vercelli/ Streaming video e tv: le quoty del derby (Serie C)

Alessandria-Pro Vercelli, diretta dall’arbitro Cipriaani, si gioca oggi, martedì 2 aprile 2019 alle ore 20.30: sarà una sfida valevole per il recupero della ventiduesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Uno dei derby piemontesi più classici, con i grigi reduci da un pesante ko in casa del Piacenza, un 4-0 che sembra una pietra tombale sulle ambizioni di play off della squadra, che resta a 7 punti di distanza dal Pontedera decimo in classifica. La Pro Vercelli battendo di misura il Gozzano in un altro derby piemontese resta quarta in classifica, anche se ormai l’Entella capolista, anche in virtù dell’ultima vittoria dei liguri nel recupero col Novara, sembra irraggiungibile e con essa la speranza per i Bianchi di un salto diretto in Serie B.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Alessandria-Pro Vercelli sarà una sfida trasmessa non sui canali televisivi, né free né pay sul satellite o sul digitale terrestre, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che collegandosi all’app potranno vedere la partita tramite smart tv o pc, oppure utilizzando dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA PRO VERCELLI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Moccagatta di Alessandria: i padroni di casa schiereranno Cucchietti; Sbampato, Gazzi, Prestia; Gemignani, Tentoni, Maltese, Panizzi; Bellazzini; De Luca e Akammadu. Gli ospiti risponderanno con questo undici: Nobile; Berra, Milesi, Auriletto, Mammarella; Emmanuello, Sangiorgi; Gatto, Germano, Gerbi e Morra.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente le due formazioni saranno schierate con questi moduli di partenza: 3-4-1-2 per l’Alessandria guidata in panchina da Colombo, 4-2-3-1 per la Pro Vercelli allenata da Grieco. Due gli incroci già disputati in questa stagione tra le due squadre allo stadio Silvio Piola di Vercelli: in Coppa Italia lo scorso 30 gennaio sono passati i Bianchi, 1-1 nel match del 21 novembre 2018. Allo stadio Moccagatta le due squadre non si affrontano in campionato dal 3 maggio 2009, il match finì con un pari a reti bianche.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle principali agenzie di scommesse indicano la Pro Vercelli favorita per la conquista dei 3 punti contro l’Alessandria. Vittoria interna quotata 3.20 da Bet365, pareggio proposto a una quota di 2.70 da William Hill e vittoria in trasferta quotata 2.30 da Eurobet. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, Bwin propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.55.



