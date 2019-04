Diretta Benevento Carpi/ Streaming video DAZN: emiliani nei guai (Serie B)

Benevento Carpi, diretta da Pontrera, si gioca martedì 2 aprile 2019 alle ore 21.00, sarà una delle sfide della trentunesima giornata del campionato di Serie B 2018-2019. Una sorta di ultima chiamata per le due squadre nella rincorsa ai rispettivi obiettivi. Dopo 3 sconfitte consecutive il Benevento è riuscito a interrompere la serie negativa pareggiando in rimonta contro l’Ascoli, con la rete decisiva arrivata su rigore e nel recupero. Ormai sembrano i play off l’obiettivo realistico dei sanniti, che cercheranno comunque di tenere il ritmo per giocarsi tutto nelle ultime giornate. Dopo il ko interno nello scontro diretto per la salvezza contro il Crotone, il Carpi è ormai in grave difficoltà. Soli all’ultimo posto in classifica, gli emiliani sono a 7 lunghezze di distanza dalla zona play out e sembrano a un passo da una retrocessione clamorosa, dopo anni passati a rincorrere la Serie A, raggiungendola nella stagione 2015/16.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Carpi sarà una sfida trasmessa non in diretta tv sui canali televisivi, né free né pay sul satellite o sul digitale terrestre, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che collegandosi all’app potranno vedere la partita tramite smart tv o pc, oppure utilizzando dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO CARPI

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Vigorito: i padroni di casa schiereranno Montipò; Gyamfi, Tuia, Caldirola, Letizia; Del Pinto, Crisetig, Bandinelli; Viola; Coda e Roberto Insigne. Gli ospiti risponderanno con questo undici: Piscitelli; Rolando, Sabbione, Poli, Buongiorno; Concas, Coulibaly, Di Noia, Piscitella; Mustacchio e Vano.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente le due formazioni saranno schierate con questi moduli di partenza: 4-3-1-2 per il Benevento guidato in panchina da Christian Bucchi, 4-4-1-1 per il Carpi allenato da Fabrizio Castori. Pari 2-2 nel match d’andata allo stadio Cabassi lo scorso novembre, i sanniti in gol con Letizia e Coda si videro rimontati nel finale dalle reti di Concas e Vano. L’ultimo precedente tra i due club allo stadio Vigorito risale alla finale play off per la Serie A della stagione 2016/17: Benevento-Carpi 1-0 con gol decisivo di Puscas che spalancò ai giallorossi le porte della Serie A per la prima volta nella loro storia.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle principali agenzie di scommesse indicano il Benevento favorito per la conquista dei 3 punti contro il Carpi. Vittoria interna quotata 1.57 da Bet365, pareggio proposto a una quota di 3.60 da William Hill e vittoria in trasferta quotata 6.75 da Eurobet. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, Bwin propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.05 e 1.72.



