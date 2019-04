Diretta Venezia Cittadella/ Streaming video DAZN: derby veneto! (Serie B)

Venezia-Cittadella, diretta dall’arbitro martedì 2 aprile 2019 alle ore 21.00, sarà una delle sfide della trentunesima giornata del campionato di Serie B. I lagunari hanno cercato il colpaccio in casa della Salernitana nell’ultimo turno di campionato disputato, ma si sono dovuti accontentare di un pari, il terzo consecutivo che mantiene al momento il Venezia al quartultimo posto, in zona play out a una lunghezza da Livorno e Crotone. Il Cittadella ha vissuto un derby contro il Padova un po’ da batticuore, pareggiando in rimonta e mantenendosi in zona play off, ma con una sola lunghezza di vantaggio sullo Spezia, non approfittando dunque del turno di riposo dei liguri per allungare in classifica.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Venezia-Cittadella sarà una sfida trasmessa non sui canali televisivi, né free né pay sul satellite o sul digitale terrestre, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che collegandosi all’app potranno vedere la partita tramite smart tv o pc, oppure utilizzando dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CITTADELLA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Penzo di Venezia: i padroni di casa schiereranno Vicario; Coppolaro, Modolo, Cernuto; St Clair, Segre, Bentivoglio, Bruscagin; Lombardi, Di Mariano e Bocalon. Gli ospiti risponderanno con questo undici: Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Drudi, Benedetti; Settembrini, Iori, Branca; Schenetti; Finotto e Moncini.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente le due formazioni saranno schierate con questi moduli di partenza: 3-4-2-1 per il Venezia guidato in panchina da Serse Cosmi, 4-3-1-2 per il Cittadella allenato da Roberto Venturato. Nel match d’andata di questo campionato il Cittadella ha battuto 3-2 il Venezia, con tripletta di uno scatenato Finotto decisiva per permettere ai granata di fare bottino pieno. Venezia vincente il 25 marzo 2018 allo stadio Penzo nell’ultimo precedente casalingo contro il Cittadella, 2-1 con gol di Litteri e Geijo decisivi per la vittoria dei lagunari.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle principali agenzie di scommesse indicano il Cittadella lievemente favorito per la conquista dei 3 punti contro il Venezia. Vittoria interna quotata 2.90 da Bet365, pareggio proposto a una quota di 3.10 da William Hill e vittoria in trasferta quotata 2.65 da Eurobet. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, Bwin propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.30 e 1.57.



© RIPRODUZIONE RISERVATA