Infortunio Donnarumma come sta?/ Video, tocco di piede “fatale” in Milan-Udinese…

Infortunio per Gigio Donnarumma: un periodaccio per il portiere rossonero che dopo la papera costata al suo Milan la sconfitta nell’ultima gara contro la Sampdoria si è visto costretto a lasciare il terreno di gioco dopo soli 12 minuti di gioco nella gara contro l’Udinese. Oltre al danno la beffa si potrebbe dire: sì, perché Donnarumma non si è infortunato con una parata eccezionale, un’uscita dai pali rischiosa, un impatto violento contro un avversario. No, a risultare fatale, così com’era avvenuto in quel di Marassi, è stato un passaggio di piede. Se contro i blucerchiati Donnarumma aveva tentato di servire Romagnoli e il pallone era stato intercettato da Defrel, questa volta il portierone ha dimostrato di aver imparato la lezione e anziché rischiare la giocata ha rinviato. Sì, ma è finita male lo stesso…

INFORTUNIO DONNARUMMA

Questa volta il Milan non ha subito gol per il tocco di piede di Donnarumma, ma ha perso il suo portiere titolare dopo soli 12 minuti di gioco in una gara delicatissima come quella contro i bianconeri dell’Udinese. Com’è nato l’infortunio? Un’uscita dall’area di rigore del portiere, forse giudicata male: resosi conto che servire Laxalt pressato dalla Lasagna era troppo rischioso (soprattutto considerando il precedente recentissimo) Gigio ha pensato bene di spazzare in calcio d’angolo. Subito però sul suo viso ha fatto la sua comparsa un’espressione di dolore: Donnarumma ha eseguito evidentemente un movimento innaturale che potrebbe avergli procurato una lesione muscolare. Dentro dunque Reina: e chissà per quanto tempo. Lo staff medico rossonero è in allarme: nel momento decisivo della stagione rinunciare a Donnarumma per diverse partite non sarebbe una grande notizia…

Donnarumma in slight pain after that clearance pic.twitter.com/QGHjdXABvS — Para (@Paracelsus) 2 aprile 2019





