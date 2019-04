Probabili formazioni Cagliari Juventus/ Quote, quanti assenti per Allegri! (Serie A)

Leggiamo insieme le probabili formazioni di Cagliari Juventus: la partita si gioca alle ore 21:00 di martedì 2 aprile, come secondo anticipo nella 30^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019 che viene disputata in infrasettimanale. La capolista viaggia sempre più spedita verso l’ottavo scudetto consecutivo: ha confermato i 15 punti di vantaggio sul Napoli ma sa di non dover sottovalutare la trasferta della Sardegna Arena, perchè si presenta qui ancora senza Cristiano Ronaldo, contro una squadra reduce da un 3-0 sul campo del Chievo e virtualmente salva, e perchè tra una settimana dovrà tornare a giocare in Europa. Non sempre la Juventus è stata brillante nelle ultime uscite e ha rischiato grosso anche sabato scorso, il fatto che tra soli otto giorni ci sia l’impegno di Amsterdam contro l’Ajax non aiuta dal punto di vista della preparazione. Ad ogni modo vediamo subito, in maniera più approfondita, quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per questa partita di Serie A che inizia ormai tra poche ore, analizzando al meglio le probabili formazioni di Cagliari Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

LE SCELTE DI MARAN

Con Pavoletti che rientra dalla squalifica, Rolando Maran ritrova il suo attaccante principale per Cagliari Juventus: il toscano si posiziona davanti a tutti, Joao Pedro può affiancarlo o partire qualche passo indietro andando a giocare in qualità di trequartista insieme a Barella, che ha avanzato il suo raggio d’azione e ormai è il giocatore destinato dal suo allenatore a fluttuare tra le linee. Questo ovviamente libera un posto a centrocampo: se lo dovrebbe prendere Faragò che dunque si posiziona sulla destra di Cigarini, che sarà il playmaker arretrato della squadra. Sull’altro versante del campo avremo senza sorprese Ionita; interessante invece il fatto che in difesa sia ormai Cacciatore il favorito per fare il terzino destro, scalzato un Srna il cui campionato è andato in calando e che ora si deve accontentare di fare la riserva di lusso. A sinistra invece Luca Pellegrini ha preso il posto che era di Lykogiannis o di un Padoin che questa sera affronta nuovamente la sua ex; al centro dello schieramento Pisacane e Ceppitelli saranno i due centrali a protezione del portiere Cragno, panchina per l’altro ex Romagna mentre Klavan è ancora indisponibile.

I DUBBI DI ALLEGRI

Tanti dubbi per Massimiliano Allegri in vista di Cagliari Juventus: senza Cristiano Ronaldo, il tecnico bianconero non può nemmeno forzare il rientro di Paulo Dybala, destinato a essere titolare a Empoli ma frenato da un problema muscolare. Ci sarà dunque spazio a un Moise Kean che continua a segnare su grandi medie, ne farà le spese anche Mandzukic che comunque non è convocato; ci sarà allora la conferma di Bentancur sulla trequarti con Bernardeschi al suo fianco, il che significherebbe avere lo stesso centrocampo di sabato e cioè Emre Can e Matuidi a supporto del regista Pjanic. In alternativa la coperta sarebbe comunque cortissima e le soluzioni a disposizione sono davvero poche; in difesa torna Bonucci mentre potrebbe riposare Chiellini; in questo modo sarebbe titolare Caceres. A sinistra, Spinazzola potrebbe anche saltare la partita e dunque si prepara Alex Sandro, con Joao Cancelo che contende la maglia a De Sciglio dall’altra parte, in porta giocherà sicuramente Szczesny perchè Perin si è nuovamente fermato e non è tra i disponibili.

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2): 28 Cragno; 12 Cacciatore, 19 Pisacane, 23 Ceppitelli, 3 Lu. Pellegrini; 24 Faragò, 8 Cigarini, 21 Ionita; 18 Barella; 10 Joao Pedro, 30 Pavoletti

A disposizione: 1 Rafael A., 16 Aresti, 33 Srna, 56 Romagna, 22 Lykogiannis, 27 Deiola, 6 Bradaric, 20 Padoin, 17 Oliva, 14 Birsa, 9 Cerri, 32 Despodov

Allenatore: Rolando Maran

Squalificati: –

Indisponibili: Klavan, Castro

JUVENTUS (4-3-2-1): 1 Szczesny; 20 Joao Cancelo, 19 Bonucci, 4 Caceres, 12 Alex Sandro; 23 Emre Can, 5 Pjanic, 14 Matuidi; 33 Bernardeschi, 30 Bentancur; 18 Kean

A disposizione: 21 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 24 Rugani, 3 Chiellini, 30 Bentancur, 41 Nicolussi Caviglia

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: –

Indisponibili: Perin, Barzagli, Spinazzola, Khedira, Cuadrado, Dybala, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Mandzukic



