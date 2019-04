Probabili formazioni Empoli Napoli/ Diretta tv: Ancelotti cambia molto? (Serie A)

Studiando le probabili formazioni di Empoli Napoli, parliamo delle scelte dei due allenatori per la partita che si gioca mercoledì 3 aprile alle ore 19:00. Altro turno infrasettimanale nel campionato di Serie A 2018-2019, giunto alla trentesima giornata: i partenopei, dopo aver dominato contro la Roma, hanno di fatto blindato il secondo posto portandosi a +10 sull’Inter e adesso vogliono continuare a mantenere viva la corsa allo scudetto, anche se partono da 15 punti di svantaggio nei confronti della Juventus. In cuor suo Carlo Ancelotti sa di potercela ancora fare, ma ovviamente dovrà scommettere su un sensibile calo dei bianconeri; da parte sua l’Empoli ha assoluto bisogno di punti ma ha un ciclo terribile perchè, sconfitto proprio all’Allianz Stadium nonostante un’ottima partita (soprattutto nel primo tempo), adesso si trova a giocare contro la seconda in classifica. Nel frattempo però gli azzurri sono stati scavalcati dal Bologna e, se il campionato finisse oggi, sarebbero retrocessi. Vediamo dunque in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello stadio Castellani, valutando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Empoli Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Empoli Napoli non è disponibile: la partita di Serie A infatti è una delle tre che per questo turno infrasettimanale va in scena su DAZN, la nuova piattaforma alla quale dovrete essere abbonati per gustare alcune delle sfide del massimo campionato in diretta streaming video. Dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone potranno essere collegati tramite Chromecast alla vostra televisione; alternativamente potrete sfruttare una smart tv con collegamento a internet per installarvi direttamente l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI

I DUBBI DI ANDREAZZOLI

Dopo i tanti complimenti ricevuti per sabato, Aurelio Andreazzoli deve pensare a Empoli Napoli: nel suo 3-5-2 le scelte dovrebbero essere sostanzialmente quelle di sabato. Tecnicamente ne potrebbe cambiare solo una, perchè Silvestre torna dalla squalifica e dunque si prenderà un posto in difesa sostituendo verosimilmente Maietta, uscito acciaccato dall’Allianz Stadium. Confermati allora sia Veseli che Dell’Orco a protezione del portiere Dragowski, con una linea di centrocampo nella quale i due terzini saranno ancora una volta Di Lorenzo e Pajac (insidiato da Pasqual, ma sempre in vantaggio). Le due mezzali saranno invece Krunic e Hamed Traoré: in particolare il secondo è stato autore di una grande partita nell’anticipo della scorsa giornata, come lui Bennacer che ancora una volta avrà la maglia da regista. Una possibile alternativa in mezzo al campo è Acquah, così come un Salih Uçan che Andreazzoli ha sempre tenuto in considerazione; davanti invece si punta ancora su Caputo, capocannoniere dell’Empoli, e Diego Farias che è arrivato a gennaio e si è subito calato nella nuova realtà con buoni risultati.

LE SCELTE DI ANCELOTTI

In che modo Ancelotti deciderà di affrontare Empoli Napoli? Rispetto alla vittoria dominante contro la Roma, il tecnico partenopeo pensa a qualche cambio: presumibilmente saranno risparmiati gli acciaccati Hysaj e Mertens, dunque come terzino destro giocherà Malcuit con Ounas o Verdi che invece andranno ad affiancare Milik. A seconda della scelta per la seconda punta, il tecnico deciderà l’esterno sinistro: il favorito però resta Zielinski che non è stato impiegato domenica, dall’altra parte invece il grande favorito rimane Callejon mentre nel settore nevralgico del campo sostanzialmente non ci sono alternative, perchè Amadou Diawara è infortunato e dunque Allan e Fabian Ruiz restano gli unici a disposizione, a meno che ovviamente non si pensi ad accentrare il già citato Zielinski che, per di più, è uno dei tanti ex di questa partita. In difesa Nikola Maksimovic e Koulibaly saranno i due centrali a protezione di Meret, con Mario Rui (altro ex) che agirà in qualità di terzino sinistro, anche perchè Ghoulam dovrebbe restare indisponibile.

IL TABELLINO

EMPOLI (3-5-2): 69 Dragowski; 5 Veseli, 26 Silvestre, 39 Dell’Orco; 2 Di Lorenzo, 33 Krunic, 10 Bennacer, 8 H. Traoré, 6 Pajac; 11 Caputo, 17 Farias

A disposizione: 1 Provedel, 21 Perucchini, 22 Maietta, 43 Nikolaou, 23 Pasqual, 13 Antonelli, 18 Acquah, 28 Capezzi, 4 Brighi, 48 Salih Uçan, 37 Oberlin

Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Squalificati: –

Indisponibili: Diks, Polvani, Rasmussen, La Gumina, Mchedlidze

NAPOLI (4-4-2): 1 Meret; 2 Malcuit, 19 Ni. Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 7 Callejon, 5 Allan, 8 Fabian Ruiz, 20 Zielinski; 99 Milik, 11 Ounas

A disposizione: 27 Karnezis, 23 Hysaj, 13 Luperto, 9 Verdi, 34 Younes, 14 Mertens

Allenatore: Carlo Ancelotti

Squalificati: –

Indisponibili: Ospina, Raul Albiol, Chiriches, Ghoulam, A. Diawara



© RIPRODUZIONE RISERVATA