Probabili formazioni Genoa Inter/ Diretta tv, spazio per Nainggolan? (Serie A)

Genoa Inter si gioca domani alle ore 21.00: le due formazioni scenderanno in campo allo stadio di Marassi per dare vita a una partita della trentesima giornata, ultimo turno infrasettimanale di Serie A, sfida nella quale saranno ben diversi – ma ugualmente importanti – gli obiettivi delle due formazioni. Genoa Inter vede infatti i rossoblù vicini alla salvezza ma non ancora tranquilli perché tante squadre si sono messe a correre mentre il Grifone è meno continuo (vedi sconfitta ad Udine dopo l’impresa con la Juventus), dunque fare risultato contro l’Inter sarebbe prezioso. D’altro canto i nerazzurri, perdendo contro la Lazio, si sono lasciati sfuggire l’occasione di blindare il terzo posto, di conseguenza la qualificazione in Champions League è ancora tutta da conquistare e Marassi non sarà una tappa facile. Vediamo dunque adesso le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Genoa Inter.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Genoa Inter in diretta tv non sarà disponibile; ciò naturalmente significa che la partita di Marassi sarà un’esclusiva della piattaforma DAZN, che riserverà la diretta streaming video ai suoi abbonati, come succede ad ogni giornata per tre partite del massimo campionato italiano.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

LE MOSSE DI PRANDELLI

Parlando delle probabili formazioni di Genoa Inter, per Cesare Prandelli dobbiamo tenere conto innanzitutto della squalifica di Criscito, che priverà il Grifone di un sicuro titolare in vista della partita di Marassi. Come terzino sinistro ci sarà dunque Pezzella, in difesa avremo anche i due centrali Romero e Zukanovic e il portiere Radu (di scuola Inter), mentre la maglia di terzino destro è ancora contesa da Pereira e Biraschi, con il primo leggermente favorito. Diversi dubbi da sciogliere per Prandelli anche a centrocampo, dove l’unico giocatore già certo di una maglia da titolare sembra essere Lerager, mentre Radovanovic è favorito su Veloso e Rolon è in ballottaggio con Bessa per gli altri due posti a disposizione. In attacco invece la situazione potrebbe essere più chiara, con il tridente che completerà il 4-3-3 formato da Lazovic a destra, Kouame a sinistra e Sanabria prima punta, dunque va verso la panchina il grande ex Pandev.

LE SCELTE DI SPALLETTI

Quanto alle mosse di Luciano Spalletti, ecco che in casa nerazzurra le probabili formazioni di Genoa Inter attirano l’attenzione tanto per cambiare sopratutto in attacco. Si deve decidere fra il 4-3-3 e il 4-2-3-1 e molto dipenderà da Nainggolan, la cui presenza dal primo minuto farebbe propendere Spalletti per la seconda soluzione, con il belga trequartista alle spalle di Keita, ancora impiegato da prima punta con Politano a destra e Perisic a sinistra, dal momento che Icardi andrà al massimo in panchina. Senza Nainggolan, ecco un tridente normale con Politano e Perisic ai fianchi di Keita e un posto in più in mediana, dove Brozovic è intoccabile mentre per Gagliardini e Vecino resta da capire se potranno avere spazio entrambi o uno solo (con l’italiano in questo caso leggermente favorito). Infine in difesa ecco a sinistra il ballottaggio Asamoah-Dalbert mentre a destra ci sarà D’Ambrosio; infine, in assenza di De Vrij saranno ancora Skriniar e Miranda i due centrali davanti ad Handanovic.

IL TABELLINO

GENOA (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouame. All. Prandelli.

Squalificati: Criscito.

Indisponibili: Hiljemark.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Keita. All. Spalletti.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Lautaro Martinez, De Vrij, Vrsaljko.



© RIPRODUZIONE RISERVATA