Probabili formazioni Serie A/ Mosse, moduli e scelte degli allenatori (30^ giornata)

La Serie A vive da martedì 2 aprile a giovedì 4 aprile la 30^ giornata, ultimo turno infrasettimanale in programma in questa edizione del massimo campionato. Scoprire le probabili formazioni di tutte queste partite di Serie A è naturalmente uno dei principali motivi d’interesse in queste ore per i tifosi, andiamo allora a fare una panoramica sulle mosse degli allenatori, i loro dubbi e i moduli che dovrebbero utilizzare nelle partite, con i cenni essenziali sulle probabili formazioni di Serie A in questa trentesima giornata del massimo campionato che caratterizzerà le prossime tre serate.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN UDINESE

In primo piano il rientro fra i titolari di Kessie e Paquetà nel centrocampo rossonero, Gennaro Gattuso potrebbe varare un modulo a due punte e in quel caso oltre a Piatek ci sarebbe spazio anche per Cutrone, mentre altrui due ballottaggi coinvolgono i terzini, sia a destra sia a sinistra. Per l’Udinese sono squalificati Larsen e Sandro, dovrebbero giocare al loro posto rispettivamente Ter Avest e Behrami, mentre in attacco Okaka parte favorito su Lasagna come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI JUVENTUS

Torna Pavoletti al centro dell’attacco del Cagliari dopo avere scontato la squalifica, con lui in avanti ci saranno presumibilmente Joao Pedro e Birsa. In attacco invece e per la Juventus la febbre di Mandzukic si aggiunge ai problemi di Cristiano Ronaldo e Dybala, dunque Kean si ritrova ad essere il punto fermo. In difesa stavolta dovrebbe riposare Chiellini, dunque avremo Bonucci con Rugani, inoltre si è fatto male Spinazzola, dunque a sinistra giocherà De Sciglio.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI NAPOLI

Per l’Empoli sarà sicuramente prezioso il ritorno di Silvestre dopo il turno di squalifica, per Aurelio Andreazzoli da segnalare anche il ballottaggio in attacco tra Farias ed Oberlin per affiancare Caputo. Acciaccato pure Mertens, per il Napoli la certezza in attacco sarà Milik, mentre a centrocampo si rivedrà titolare Zielinski e in difesa i problemi di Hysaj e Ghoulam “risolvono” i tradizionali dubbi di Carlo Ancelotti per quanto riguarda i terzini.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE PARMA

Marco Baroni darà nuovamente spazio a Ciano in attacco, con uno tra Ciofani o Pinamonti. In difesa avranno spazio Goldaniga e Capuano, mentre a centrocampo si rivedranno Maiello e Chibsah. Per il Parma attenzione a Gervinho, frenato da un indurimento muscolare, problema non da poco per Roberto D’Aversa che è già privo di Inglese e Biabiany e deve fare dunque di necessità virtù in attacco. Non al meglio Iacoponi, in difesa potrebbe giocare al suo posto Gazzola.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA INTER

Per Cesare Prandelli il problema principale è l’assenza dello squalificato Criscito, al suo posto giocherà Pezzella. In attacco si va verso il tridente con Lazovic, Sanabria e Kouame, ci sono invece ancora diversi dubbi da sciogliere a centrocampo. Nell’Inter il ruolo di perno dell’attacco dovrebbe ancora toccare a Keita; Luciano Spalletti deve decidere fra il 4-3-3 e il 4-2-3-1, molto dipenderà dalla presenza o meno di Nainggolan dal primo minuto. Ancora assente De Vrij, confermato Miranda di fianco a Skriniar.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA FIORENTINA

Manolas è squalificato, giocherà uno tra Marcano e Juan Jesus insieme a Fazio mentre potrebbe riposare Kolarov, con Santon dunque a sinistra e Karsdorp a destra. De Rossi verso la panchina perché ha forzato molto per esserci con il Napoli, c’è ancora cautela per Dzeko a causa di una contusione alla caviglia. Nella Fiorentina invece la cautela è per Chiesa, dunque il tridente dovrebbe vedere titolari Mirallas, Simeone e Muriel. In difesa invece Stefano Pioli ritrova Pezzella, ballottaggio Vitor Hugo-Ceccherini per affiancarlo.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL LAZIO

Leonardo Semplici ha La Rosa praticamente al completo e potrebbe far ruotare i giocatori: in difesa possibile occasione per Felipe, così come per Valoti a centrocampo, mentre in attacco Paloschi è il favorito per affiancare Petagna. Nella Lazio Luis Alberto e Milinkovic Savic in evidenza, potrebbe essere una formazione a trazione anteriore con in campo pure Caicedo ed Immobile (Correa invece si è fermato), mentre in difesa si proverà a recuperare Radu.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO SAMPDORIA

Tegola per Walter Mazzarri, che perde Iago Falque per un infortunio al ginocchio sinistro, in attacco dunque spazio a Zaza al fianco di Belotti. In difesa riecco invece Nkoulou, dunque sembra destinato alla panchina Moretti. A centrocampo Meitè potrebbe essere titolare e toglierebbe il posto a Lukic. Nella Sampdoria potrebbe esserci ancora spazio per Vieira coadiuvato da Praet e Linetty; in difesa ballottaggio Bereszynski-sala, in attacco staffetta tra Defrel e Gabbiadini per affiancare l’ex di turno Quagliarella.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CHIEVO

Roberto De Zerbi dovrebbe tornare a dare spazio nella formazione di partenza a Lirola in difesa e Djuricic in attacco, dove restano alte le quotazioni anche di Boga oltre che di Berardi, da segnalare un paio di dubbi in difesa mentre a centrocampo scalpita Duncan. Il Chievo invece ha squalificati Depaoli e Meggiorini, occasione dall’inizio dunque per Bani in difesa e per Djordjevic in attacco al fianco di Stepinski. A centrocampo Rigoni potrebbe avere la meglio su Dioussè.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA BOLOGNA

Nell’Atalanta dovrebbe tornare titolare Ilicic, naturalmente insieme a Gomez e Zapata nel reparto offensivo di Gian Piero Gasperini. Possibile un po’ di turnover: chance in arrivo per Gosens, dovrebbe dunque partire dalla panchina uno tra Hateboer e Castagne. Il Bologna recupera Santander e Lyanco, con il difensore subito titolare. In regia ci sarà Pulgar, al suo fianco Poli è favorito su Dzemaili. In attacco Destro potrebbe sostituire Palacio e c’è un possibile ballottaggio Edera-Orsolini.



© RIPRODUZIONE RISERVATA