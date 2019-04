Probabili formazioni Serie B/ Scelte, mosse e moduli delle partite (31^ giornata)

Il nostro appuntamento con le probabili formazioni di Serie B è arrivato alla trentunesima giornata: compresa questa, che si disputa in turno infrasettimanale, sono otto quelle che mancano per chiudere la stagione regolare e lanciarci verso playoff e playout. Restano da definire ancora tutti gli obiettivi stagionali; dunque anche l’attenzione che i due allenatori riserveranno alle loro scelte sarà estremamente importante. Andiamo subito a vedere, partita per partita, quali potrebbero essere le valutazioni che i tecnici faranno per una giornata che prende il via martedì 2 aprile, e che ci terrà compagnia in questo inizio di settimana con le solite nove sfide.

BENEVENTO CARPI (martedì ore 21:00)

Nel Benevento torna Volta, ma sono squalificati Caldirola e Tuia: a completare la difesa potrebbe essere Gyamfi schierato sul centrodestra. Per il resto c’è il solito ballottaggio tra Buonaiuto e Andrés Tello per una maglia da mezzala, con la conferma di Massimo Coda e Roberto Insigne davanti. Nel Carpi mancherà Concas, mentre rientrano Kresic e Pasciuti: spazio allora al secondo per sostituire il primo, a meno che le scelte non vertano ancora su Mustacchio e Piscitella come esterni di un tridente che avrebbe in Arrighini o Vano la prima punta. A protezione di Piscitelli, favorito su Colombi, giocheranno Sabbione e Fabrizio Poli.

CROTONE PERUGIA (martedì ore 21:00)

Allo Scida Giovanni Stroppa punta forte su Simy, reduce da una doppietta importante: al suo fianco resta favorito Machach, dietro è importante la qualità di Benali che dovrebbe nuovamente partire sulla corsia destra mentre a dettare il gioco sarà Firenze, con Barberis da mezzala. Nel Perugia prosegue la grande stagione di Verre, mezzala a servizio di Carraro e Falzerano in un centrocampo di qualità e con tanti gol nei piedi; davanti si candidano nuovamente i due giovani Han Kwang-Song e Sadiq Umar, con Melchiorri e Vido che rappresentano le alternative e sono di fatto dei titolari aggiunti.

VERONA BRESCIA (martedì ore 21:00)

Potenzialmente una grande sfida tra Pazzini e Alfredo Donnarumma, con il secondo che continua a segnare a raffica spingendo il Brescia verso la Serie A: è una delle certezze della squadra insieme a Tonali che rientra dal turno di squalifica, al portiere Alfonso e a Simone Romagnoli che comanda il reparto arretrato. Abbiamo invece un Verona nel quale il ballottaggio tra il Pazzo e Di Carmine (a segno nell’ultima giornata) è sempre vivo, a centrocampo invece Marrone si gioca una maglia con Colombatto per agire in cabina di regia e in difesa Faraoni e Balkovec saranno i due terzini.

LIVORNO CREMONESE (martedì ore 21:00)

Rocca e Luci al centro della mediana del Livorno, Giannetti cerca spazio in attacco e deve chiederlo a Murilo e Dumitru con Raicevic che spera di avere un posto a sua volta. Valiani e Porcino presumibilmente saranno i due esterni, in porta Zima rimane il favorito. Nella Cremonese mancherà l’esperienza di Claiton dos Santos: dentro allora Antonio Caracciolo a completare la difesa con Terranova e Del Fabro (davanti ad Agazzi), la coppia offensiva dovrebbe essere composta da Antonio Piccolo e Strizzolo ma in cerca di una maglia dal primo minuto c’è anche Montalto, che lo scorso anno aveva disputato una stagione fantastica con la Ternana.

PADOVA ASCOLI (martedì ore 21:00)

Se nel Padova sono praticamente tutti a disposizione, e dunque i biancoscudati punteranno sui soliti noti cercando in particolar modo i gol di un Federico Bonazzoli reduce da due partite positive con la maglia dell’Italia Under 21, l’Ascoli è in piena emergenza: assenti Brosco, Troiano e Ardemagni, praticamente un pilastro per reparto. Vincenzo Vivarini punta su Quaranta per la difesa, su Iniguez o Casarini per il centrocampo e sulla coppia Ciciretti-Rosseti per l’attacco, dove Giacomo Beretta spera sempre di iniziare la partita ed è insidiato anche dal giovane Keba Coly.

SPEZIA SALERNITANA (martedì ore 21:00)

Spezia in campo al Picco con il solito 4-3-3: Okereke da prima punta con Vignali e Da Cruz che giocano sugli esterni del tridente, in difesa comanda come sempre capitan Terzi che si avvale della collaborazione di Ligi, con De Col e Augello che invece saranno sugli esterni. La Salernitana dovrà rinunciare all’ex di giornata Walter Lopez: il laterale sinistro sarà sostituito probabilmente da Memolla, per il resto tutto confermato con Pucino che corre a destra e un centrocampo nel quale Di Tacchio dovrebbe essere il perno attorno al quale agiscono Akpa Akpro e Odjer, entrambi favoriti su André Anderson.

VENEZIA CITTADELLA (martedì ore 21:00)

Assenta pesante nel Venezia, quella di Di Mariano: a sinistra allora gioca Bruscagin con assetto più difensivo, davanti Bocalon ha una nuova opportunità di essere titolare ma si gioca il posto con Citro e Vrioni, entrambi alternative credibili nello scacchiere tattico di Serse Cosmi. Il Cittadella si presenta in campo con un 4-3-1-2 nel quale Siega può giocare da mezzala al posto di Settembrini; questo spalanca la porta della trequarti a Schenetti, che eventualmente si piazzerebbe alle spalle di Finotto e Moncini. Paleari sarà coperto da Drudi e Adorni come al solito.

LECCE COSENZA (mercoledì ore 19:00)

Un Lecce sempre più in ascesa ospita i lupi: le certezze dei salentini si chiamano Marco Mancosu e La Mantia, vale a dire i principali cannonieri di una squadra che vuole ancora giocarsi la promozione diretta in Serie A. A centrocampo comanda Tachtsidis schierato in cabina di regia; occhio però al Cosenza che ha in Mungo e Bruccini i punti di riferimento a centrocampo, mentre Sciaudone è la mezzala che può fare la differenza in termini di inserimenti nell’area avversaria; un ruolo fondamentale lo giocano comunque Litteri ed Embalo, entrambi in vantaggio su Riccardo Maniero per il tandem offensivo.

PESCARA PALERMO (mercoledì ore 21:00)

Non esattamente esaltante la situazione del Palermo, che deve fare i conti con tre squalificati: troverannon spazio allora Szyminski e Accardi al centro della difesa, mentre davanti a fare le veci di Nestorovski sarà molto probabilmente Moreo, che agirà in coppia con Puscas. Alle loro spalle Falletti gioca come mezzala tattica; nel Pescara si punta come sempre su Leonardo Mancuso che sarà l’attaccante di riferimento, attenzione anche alle scorribande di Marras sulle corsie laterali mentre il modulo potrebbe cambiare con Bepi Pillon che potrebbe abbandonare il tridente classico come già visto nella trasferta del Via del Mare.



