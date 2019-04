Pronostici Serie A/ Quote e scommesse sulle partite 30^ giornata (2 aprile 2019)

Nell’analizzare i pronostici di Serie A parliamo della 30^ giornata: il massimo campionato di calcio vive un altro turno infrasettimanale che ci avvicina sempre più alla conclusione di un torneo che la Juventus sta dominando, ma che deve ancora fornirci tutti i suoi verdetti. Proprio i bianconeri sono in campo in uno dei due anticipi del martedì, nel tentativo di allungare sul Napoli o comunque di confermare, pensando anche a mercoledì, i 15 punti di vantaggio; nell’altra sfida del 2 aprile torna in campo il Milan, che dopo le cinque vittorie consecutive si è improvvisamente bloccato ed è reduce da due sconfitte, che hanno rimesso in discussione la sua qualificazione alla Champions League. Facendoci aiutare dalle quote ufficiali dei bookmaker, andiamo dunque a valutare innanzitutto questi due anticipi della trentesima giornata per poi gettare uno sguardo anche sulle gare che ci attendono nei prossimi giorni, per un quadro approfondito sui pronostici di Serie A.

PRONOSTICO MILAN UDINESE (martedì ore 19:00)

Come già detto, il Milan ha perso le ultime due partite: se nel derby tutto sommato aveva tenuto botta, contro la Sampdoria la squadra è parsa involuta non tanto sul piano del gioco, quanto sulla qualità negli ultimi 16 metri. La sconfitta è maturata per un errore (grave) di Gigio Donnarumma, ma poi i rossoneri non hanno saputo reagire; urge allora tornare a vincere per difendere il quarto posto che è tornato assolutamente a rischio. L’occasione arriva contro un’Udinese che però ha salutato il ritorno di Igor Tudor con una fondamentale vittoria contro il Genoa: i friulani corrono per la salvezza e hanno fatto un bel passo in avanti, e devono ancora recuperare la partita contro la Lazio. L’agenzia di scommesse Snai comunque indica nel Milan la chiara favorita: vale 1,53 il segno 1 per la sua vittoria, contro il valore di 6,75 volte la somma messa sul piatto per il segno 2 che identifica il successo esterno dell’Udinese. Con il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, andreste a guadagnare una somma pari a 4,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PRONOSTICO CAGLIARI JUVENTUS (martedì ore 21:00)

Partita non scontata alla Sardegna Arena, e infatti il valore per il successo del Cagliari (segno 1) vale 5,50 volte la somma messa sul piatto: quota comunque alta, ma non esagerata rispetto ad un segno 2 che identifica la vittoria della Juventus e vi farebbe guadagnare un valore pari a 1,75 volte quanto investito. L’eventualità del pareggio (segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 3,35 volte la giocata: questo perchè gli isolani in casa hanno sempre fatto bene, ed è qui che hanno costruito una meritata salvezza. In più vanno considerati altri fattori: la qualità dei rossoblu, la netta vittoria di Verona appena tre giorni fa ma anche il fatto che la capolista, per quanto stia assolutamente dominando il campionato (ha già 78 punti e la certezza di andare in Champions League, a nove giornate dal termine) non abbia offerto prestazioni di rilievo nelle ultime uscite in Serie A. Ne è un esempio la partita di sabato contro l’Empoli: è servito un gol di Moise Kean per battere i toscani, e storicamente la Juventus ha sempre lasciato qualche punto per strada quando si trattava di chiudere i conti con largo anticipo. Dunque, il Cagliari può decisamente sperare nel colpo grosso…



