Pronostici Serie B/ Quote e scommesse sulle partite della 31^ giornata

Parliamo dei pronostici di Serie B per le partite della 31^ giornata: turno infrasettimanale ricco di spunti quello che ci aspetta, ci sono gare che valgono molto per quelle che sono le varie lotte che riguardano la classifica di un torneo ancora in totale fase di definizione. Si devono ancora stabilire le due squadre che otterranno la promozione immediata, quelle che disputeranno i playoff e quelle che si salveranno subito, evitando dunque i playoff ma anche ovviamente la retrocessione immediata. Dunque, analizziamo al meglio queste sfide che ci attendono: piatto particolarmente pieno nella serata di martedì 2 aprile, quando verranno disputate ben sette partite di questo entusiasmante torneo.

PRONOSTICO VERONA BRESCIA (martedì ore 21:00)

Quello del Bentegodi è di gran lunga il big match del turno: le rondinelle volano al primo posto della classifica e sperano di chiudere i conti quanto prima. Vincere a Verona rappresenterebbe un deciso passo in avanti dopo il successo sul Foggia; rischia invece di perdere la presa sulle prime due posizioni l’Hellas, che arriva dal pareggio di Cremona e si trova al quarto posto, dovendo lottare con il Palermo (soprattutto), il Lecce e il Pescara e dovendo anche stare attento a non farsi risucchiare più in basso nella griglia. Il pronostico dettato dall’agenzia di scommesse Snai ci parla di un Verona comunque favorito: situazione in grande equilibrio perchè il segno 1 per la vittoria gialloblu vale 2,50 volte la somma messa sul piatto, mentre il valore assegnato al successo esterno del Brescia vi farebbe guadagnare 2,90 volte quanto puntato. Con il segno X, che regola l’eventualità del pareggio, andreste a vincere una cifra corrispettiva a 3,15 volte la giocata.

PRONOSTICO CROTONE PERUGIA (martedì ore 21:00)

Fino all’inizio del 2019 il Perugia aveva vinto una sola volta fuori casa: poi lo ha fatto per quattro trasferte consecutive, rilanciandosi nettamente verso una zona playoff che adesso può difendere. Una vittoria allo Scida naturalmente avvicinerebbe l’obiettivo, e permetterebbe al Grifone di presentarsi al meglio ad un terribile trittico nel quale verranno affrontate consecutivamente Benevento, Pescara e Lecce. Il Crotone è all’ultima chiamata per i playoff: 6 punti di ritardo e una partita in più rispetto al Cittadella, dunque bisogna solo vincere e le quote emesse dalla Snai gli danno ragione, piazzando il segno 1 per la sua affermazione a 2,40 volte la posta e facendo arrivare il segno 2, che regola l’ipotesi di un successo esterno del Perugia, ad un valore di 3,10. Con il segno X giochereste sul pareggio, e in questo caso la vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,05 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto.

PRONOSTICO SPEZIA SALERNITANA (martedì ore 21:00)

E’ quasi uno spareggio in chiave playoff, nel senso che le due squadre sono nona e decima in classifica: i liguri però hanno un punto in meno del Cittadella a parità di partite, mentre la Salernitana si trova nell’esatta situazione del Crotone e dunque ha un solo risultato a disposizione, e potrebbe non bastargli. Lo Spezia arriva dalla fondamentale vittoria di Benevento con la quale si è rilanciato, ma ha perso quattro delle ultime sei partite; la Salernitana ha calato nettamente rispetto ad uno scintillante avvio di stagione e ha fatto un solo punto nelle ultime quattro. Secondo le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai, la squadra favorita è quella di casa che ha un valore per la sua vittoria di 1,95 volte quanto messo sul piatto; l’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,20 volte la cifra puntata mentre questo bookmaker porta in dote un guadagno di 4,25 volte la puntata sul segno 2, che dovrete giocare nell’eventualità del pareggio.



