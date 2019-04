Real Madrid, Vinicius e Maria/ Il gioiellino mostra per sbaglio la sua nuova fiamma

Fra i talenti del calcio del momento vi è senza dubbio Vinicius. Forse non tutti lo conosceranno ma si tratta di un giovanissimo giocatore del Real Madrid (classe 2000, 19 anni il prossimo mese di luglio), alla sua prima stagione con la casacca delle Merengues. I numeri sono dalla sua parte, visto che il gioiello della nazionale brasiliana Under 20 (al momento fuori per infortunio) ha fino ad ora totalizzato 28 presenze con l’aggiunta di tre gol, uno nella Liga e due in Coppa del Re, più 12 assist. Prestazioni senza dubbio importanti che hanno fatto accendere i riflettori sul gioiello verdeoro acquistato dal Flamengo durante il calciomercato dell’estate del 2018. Tanto talento, ma ovviamente la testa non può essere ancora quello di un professionista affermato, e lo si è capito dalle sue dichiarazioni “altezzose”, rilasciate soltanto pochi giorni fa: «Il migliore del mondo sono io – aveva detto – poi viene Neymar». Insomma, non proprio il primo dei modesti, fatto sta che il campioncino di Rio si difende bene sul campo.

REAL MADRID, VINICIUS MOSTRA PER SBAGLIO LA SUA MARIA

Tanta fama ma niente fidanzata, per lo meno, così ha confessato a dicembre lo stesso Vinicius: «No, no, non ho una fidanzata. Sono nel fiore dei miei anni». Lo stesso pare abbia peccato di ingenuità, e recentemente sono apparse in rete alcune foto sospette. Vinicius ha infatti pubblicato un selfie nel bagno di casa sua a Madrid, che è poi anche lo stesso dove si è scattata una foto Maria Julia Mazali, brasiliana di anni 23. Concorrente del reality show verdeoro, “De férias com o ex” (in vacanza con l’ex), e star di Instagram con ben 450mila follower sul noto social fotografico, sarebbe lei la prima fiamma nota del suo connazionale: lo scatto di lui con la tartaruga in bella mostra, da bulletto, mentre quello di lei tutto ammiccante e sexy. Chissà cosa ne penserà il Real…

© RIPRODUZIONE RISERVATA