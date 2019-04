Risultati Serie A/ Classifica aggiornata, diretta gol live score 30^ giornata

Ci attende un martedì particolare, che ci darà infatti i primi due risultati Serie A della 30^ giornata che si disputa in turno infrasettimanale, l’ultimo di questo campionato 2018-2019. Si torna dunque in campo appena due giorni dopo la fine della precedente giornata di Serie A e oggi in serata saranno attese le partite di due big che dunque attireranno l’attenzione di milioni di tifosi e spettatori. Per la precisione, la 30^ giornata di Serie A comincerà alle ore 19.00 con Milan Udinese, mentre alle ore 21.00 sarà la volta di Cagliari Juventus, trasferta sarda per la capolista che poi sabato sarà attesa dal big-match allo Stadium proprio contro il Milan prima di buttarsi sui quarti di finale di Champions League contro l’Ajax.

RISULTATI SERIE A: LA CAPOLISTA

Dunque fra i due risultati Serie A che ci attendono stasera per dare un primo volto alla classifica della 30^ giornata – che però si completerà solamente giovedì con due posticipi, dopo i sei incontri in programma domani – ecco che una citazione speciale va fatta per la capolista, che viaggia in testa con addirittura 15 punti di vantaggio sul Napoli al secondo posto, margine che è virtualmente di 16 punti considerando che la Juventus è anche in vantaggio negli scontri diretti. Di conseguenza, per ipotizzare un ribaltone servirebbe un Napoli in grado di fare 16 punti più della Juventus da qui al termine del campionato, con però appena 27 punti ancora a disposizione in nove giornate che mancano. Alla squadra di Massimiliano Allegri mancano dunque quattro vittorie per essere certa dello scudetto in ogni caso, obiettivo di certo non impossibile per chi finora ha vinto 25 partite su 29 – quota che tra l’altro potrebbe abbassarsi ad ogni mancata vittoria del Napoli. Non è da escludere che la certezza matematica della conquista dell’ottavo scudetto consecutivo possa arrivare addirittura prima di Pasqua, nella giornata tradizionalmente collocata al Sabato Santo, ma forse ai tifosi bianconeri farebbe ancora più piacere aspettare una settimana in più per fare festa a fine mese, a San Siro contro l’Inter.

RISULTATI SERIE A, 30^ GIORNATA

Ore 19.00 Milan Udinese

Ore 21.00 Cagliari Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 78

Napoli 63

Inter 53

Milan 51

Atalanta, Lazio 48

Roma 47

Sampdoria, Torino 45

Fiorentina 38

Cagliari, Parma, Genoa 33

Sassuolo 32

Spal 29

Udinese 28

Bologna 27

Empoli 25

Frosinone 17

Chievo 11



