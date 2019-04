Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score (31^ giornata)

I risultati di Serie B 2018-2019 di cui parliamo sono quelli relativi alla 31^ giornata: si gioca in turno infrasettimanale e dunque sarà importante soprattutto capire in che modo le varie squadre saranno in grado di gestire le energie per questo finale di stagione regolare, che deve portare a obiettivi e traguardi ancora tutti da scoprire. Possiamo intanto dire che le gare cui assisteremo martedì 2 aprile sono sette, e si giocano tutte con calcio d’inizio alle ore 21:00; nello specifico si tratta di Benevento-Carpi, Crotone-Perugia, Livorno-Cremonese, Padova-Ascoli, Spezia-Salernitana, Venezia-Cittadella e Verona-Brescia, Come cambierà la classifica del campionato dopo queste sfide? Lo scopriremo, anche alla luce di quello che succederà domani quando la 31^ giornata si chiuderà con i due posticipi; intanto però andiamo ad analizzare la situazione che ci accompagna in questi risultati di Serie B.

RISULTATI SERIE B: LA SITUAZIONE

I risultati di Serie B per il turno infrasettimanale si aprono con un Brescia che continua ad avere la testa del campionato, e che ha giocato una partita in meno del Lecce e del Verona: questo significa che le rondinelle potrebbero avere un vantaggio ancora più consistente e per il momento stanno tenendo botta avvicinando il grande sogno della Serie A diretta. Il Palermo, scivolato al terzo posto, ha comunque una gara in meno di un Lecce che se la giocherà fino all’ultimo; forse le prime tre sono certe della partecipazione ai playoff, per il Verona sembra quasi fatta mentre devono ancora soffrire Pescara, Benevento Perugia e soprattutto Cittadella, perchè i veneti hanno un punto di vantaggio sullo Spezia a parità di gare disputate. Da valutare la posizione della Salernitana, che però appare ormai tagliata fuori; in coda è quasi disperata la situazione del Carpi che si trova a -7 anche solo dai playout, rischiano grosso anche Cremonese e Crotone ma neppure l’Ascoli si può dire al sicuro. Sarà insomma una lunga volata, con la classifica che potrebbe risultarne stravolta; anche per questo motivo i risultati di Serie B che matureranno dal turno infrasettimanale saranno decisamente importanti.

RISULTATI SERIE B: 31^ GIORNATA

ore 21:00 Benevento-Carpi

ore 21:00 Crotone-Perugia

ore 21:00 Livorno-Cremonese

ore 21:00 Padova-Ascoli

ore 21:00 Spezia-Salernitana

ore 21:00 Venezia-Cittadella

ore 21:00 Verona-Brescia

CLASSIFICA SERIE B

Brescia 53

Lecce 51

Palermo 50

Verona 47

Pescara 45

Benevento, Perugia 44

Cittadella 41

Spezia 40

Salernitana, Cosenza 35

Ascoli 33

Cremonese 32

Crotone, Livorno 30

Venezia 29

Foggia (-6) 27

Padova 24

Carpi 22



