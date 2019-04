Roma, De Rossi prossimo allenatore?/ Francesco Totti ci pensa seriamente

Francesco Totti starebbe partorendo una clamorosa idea per la panchina futura della Roma: Daniele De Rossi. L’attuale capitano giallorosso ha il contratto in scadenza al termine della stagione in corso, e non è da escludere che possa appendere le scarpe al chiodo. Del resto questa stagione è stata un po’ travagliata sia dal punto di vista fisico, quanto sportivo, e di conseguenza nulla è da lasciare al caso per la prossima estate. Come detto in apertura, sponsor dell’ex “capitan futuro” sarebbe l’amico da una vita e compagno di squadra per anni, Francesco Totti, che starebbe già pensando alla prossima stagione. Claudio Ranieri ha il contratto fino al prossimo giugno, e nelle ultime due uscite la Roma ha perso due partite casalinghe, il due a zero con la Spal e il quattro a uno in favore del Napoli, due capitolazioni che non fanno affatto ben sperare per il futuro. In estate bisognerà cambiare aria, dare uno scossone forte allo spogliatoio, e chi meglio di uno che lo conosce e lo vive da anni?

ROMA, DE ROSSI ALLENATORE: FRANCESCO TOTTI CI PENSA

La Roma potrebbe di fatto seguire le orme del Milan, che un anno e mezzo fa consegnò la squadra a Gennaro Gattuso, non reduce da esperienze felici come allenatore, ma capace di dare la giusta svegliata ai giocatori grazie proprio al suo carattere sanguigno. Totti ha parlato recentemente di Daniele De Rossi, in un’intervista ai microfoni di Sky Sport concessa prima di Roma-Napoli: «Sappiamo tutti che per noi Daniele è un giocatore fondamentale – diceva il Pupone soltanto due giorni fa – ha fatto tanto e può dare tanto al calcio. Spero che oggi torni il De Rossi che conosciamo, dopo gli infortuni che ha avuto è stato altalenante ma è normale». L’ex numero 10 non si era però sbilanciato sul futuro del centrocampista: «Ne parliamo quotidianamente, è una decisione che prenderà lui sul finale. Se lui dovesse sentire di continuare ci metteremo seduti e decideremo il futuro».

