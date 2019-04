Diretta Spezia Salernitana/ Streaming video DAZN: liguri ai play off? (Serie B)

Spezia-Salernitana, diretta dall’arbitro Di Martino, si gioca martedì 2 aprile 2019 alle ore 21.00 e rappresenta una delle sfide della trentunesima giornata del campionato di Serie B. I liguri dopo aver battuto il Benevento in trasferta restano a una sola lunghezza dalla zona play off e con 5 punti di vantaggio sulla Salernitana, che dopo 3 sconfitte consecutive è riuscita almeno a tamponare la serie nera, ottenendo un punto in rimonta tra le mura amiche dello stadio Arechi contro il Venezia. E se i bianconeri vedono ancora concrete le chance di partecipare ai play off, i campani dovranno evitare di perdere ancora terreno per non farsi risucchiare in zona retrocessione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Spezia-Salernitana sarà una sfida trasmessa non sui canali televisivi, né free né pay sul satellite o sul digitale terrestre, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che collegandosi all’app potranno vedere la partita tramite smart tv o pc, oppure utilizzando dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA SALERNITANA

Proviamo a ipotizzare le probabili formazioni di Spezia e Salernitana che scenderanno in campo presso lo stadio Picco di La Spezia: i padroni di casa schiereranno Lamanna; De Col, Terzi, Ligi, Augello; Bartolomei, M. Ricci), Mora; Vignali, Okereke e Da Cruz. Gli ospiti risponderanno con questo undici: Micai; Pucino, Migliorini, Gigliotti, Lopez; Casasola, Akpa Akpro, Di Tacchio, D. Anderson; Mazzarani e Djuric.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente le due formazioni saranno schierate con questi moduli di partenza: 4-3-3 per lo Spezia guidato in panchina da Marino, 4-4-1-1 per la Salernitana allenata da Gregucci. Nel match d’andata di questo campionato Salernitana vincente di misura sullo Spezia, 1-0 con gol decisivo messo a segno da Bocalon. Lo Spezia ha calato il tris contro i campani, il 23 febbraio 2018, nell’ultimo match di campionato disputato in casa contro i granata: in quell’occasione andarono a segno Pessina, Marilungo e Granoche.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle principali agenzie di scommesse indicano lo Spezia favorito per la conquista dei 3 punti contro la Salernitana. Vittoria interna quotata 1.85 da Bet365, pareggio proposto a una quota di 3.20 da William Hill e vittoria in trasferta quotata 4.75 da Eurobet. Per quanto riguarda i gol realizzati complessivamente nel corso della partita, Bwin propone le quote per over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.05 e 1.72.



